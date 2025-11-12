Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CãoTerapia: ação do Corpo de Bombeiros leva bem-estar a pacientes oncológicos

Projeto CãoTerapia utiliza cães treinados para auxiliar no tratamento dos pacientes Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio)
Autor Carlos Daniel
Carlos Daniel Repórter / Estagiário
Os pacientes do Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio), em Fortaleza, receberam nesta quarta-feira, 12, uma visita especial do projeto “CãoTerapia”. Utilizando a cinoterapia — técnica que usa cães treinados para auxiliar em processos terapêuticos e no desenvolvimento humano — o projeto busca proporcionar bem-estar emocional e afeto aos pacientes oncológicos.

A iniciativa é promovida pelo Centro de Treinamento e Desenvolvimento Humano (CTDH) do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

Durante a ação, os cães do Canil do CBMCE, adestrados para serem dóceis e sociáveis, interagiram com os pacientes, contribuindo para a redução da ansiedade, o estímulo à socialização, além do fortalecimento do equilíbrio emocional. 

“Os cães bombeiros são treinados para salvar vidas, mas também para levar conforto, esperança e afeto. É gratificante ver como o vínculo entre o homem e o animal pode transformar momentos de dor em sorrisos e esperança", destaca o capitão Eliomar Alves, comandante do Canil e coordenador do programa.

O tenente-coronel George Girão, comandante do CTDH, ressaltou que o uso de cães treinados em atividades terapêuticas e educacionais “promove, de forma significativa, o bem-estar e o desenvolvimento dos pacientes”.

Para a terapeuta ocupacional Patrícia Citó, do Crio e da Associação Nossa Casa, a presença dos cães trouxe leveza e alegria ao ambiente hospitalar. "Foi um momento de alívio e emoção para os pacientes, que convivem diariamente com rotinas de dor, exames e tratamentos intensos”, destacou

