CãoTerapia: ação do Corpo de Bombeiros leva bem-estar a pacientes oncológicos

Os pacientes do Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio), em Fortaleza , receberam nesta quarta-feira, 12, uma visita especial do projeto “CãoTerapia”. Utilizando a cinoterapia — técnica que usa cães treinados para auxiliar em processos terapêuticos e no desenvolvimento humano — o projeto busca proporcionar bem-estar emocional e afeto aos pacientes oncológicos.

A iniciativa é promovida pelo Centro de Treinamento e Desenvolvimento Humano (CTDH) do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).

Durante a ação, os cães do Canil do CBMCE, adestrados para serem dóceis e sociáveis, interagiram com os pacientes, contribuindo para a redução da ansiedade, o estímulo à socialização, além do fortalecimento do equilíbrio emocional.

“Os cães bombeiros são treinados para salvar vidas, mas também para levar conforto, esperança e afeto. É gratificante ver como o vínculo entre o homem e o animal pode transformar momentos de dor em sorrisos e esperança", destaca o capitão Eliomar Alves, comandante do Canil e coordenador do programa.

O tenente-coronel George Girão, comandante do CTDH, ressaltou que o uso de cães treinados em atividades terapêuticas e educacionais “promove, de forma significativa, o bem-estar e o desenvolvimento dos pacientes”.