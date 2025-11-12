CãoTerapia: ação do Corpo de Bombeiros leva bem-estar a pacientes oncológicos

CãoTerapia: ação do Corpo de Bombeiros leva bem-estar a pacientes oncológicosProjeto CãoTerapia utiliza cães treinados para auxiliar no tratamento dos pacientes Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio)
Os pacientes do Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio), em Fortaleza, receberam nesta quarta-feira, 12, uma visita especial do projeto “CãoTerapia”. Utilizando a cinoterapia — técnica que usa cães treinados para auxiliar em processos terapêuticos e no desenvolvimento humano — o projeto busca proporcionar bem-estar emocional e afeto aos pacientes oncológicos.
LEIA TAMBÉM| Brinquedim na Praça: ação leva arte para comunidade do bairro Floresta
A iniciativa é promovida pelo Centro de Treinamento e Desenvolvimento Humano (CTDH) do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE).
Durante a ação, os cães do Canil do CBMCE, adestrados para serem dóceis e sociáveis, interagiram com os pacientes, contribuindo para a redução da ansiedade, o estímulo à socialização, além do fortalecimento do equilíbrio emocional.
“Os cães bombeiros são treinados para salvar vidas, mas também para levar conforto, esperança e afeto. É gratificante ver como o vínculo entre o homem e o animal pode transformar momentos de dor em sorrisos e esperança", destaca o capitão Eliomar Alves, comandante do Canil e coordenador do programa.
O tenente-coronel George Girão, comandante do CTDH, ressaltou que o uso de cães treinados em atividades terapêuticas e educacionais “promove, de forma significativa, o bem-estar e o desenvolvimento dos pacientes”.
Para a terapeuta ocupacional Patrícia Citó, do Crio e da Associação Nossa Casa, a presença dos cães trouxe leveza e alegria ao ambiente hospitalar. "Foi um momento de alívio e emoção para os pacientes, que convivem diariamente com rotinas de dor, exames e tratamentos intensos”, destacou