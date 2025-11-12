Praça é inaugurada em alça do viaduto da avenida Borges de Melo

Equipamento inaugurado nesta quarta-feira, 12, faz parte do projeto Reviva Fortaleza / Crédito: Taynara Lima/O POVO

A praça José Mário Gomes de Carvalho, localizada na alça do viaduto da avenida Borges de Melo com a BR-116, no bairro Parreão, foi inaugurada na tarde desta quarta-feira, 12. O equipamento faz parte do projeto Reviva Fortaleza, marcando uma parceria entre poder público e iniciativa privada. O local recém-inaugurado possui uma mini areninha, além de uma área de lazer em piso intertravado com mesinhas de jogos e uma brinquedopraça. A última é um espaço gratuito do programa Mais Infância Ceará.

A abertura do espaço contou com o prefeito Evandro Leitão (PT) e a vice, Gabriella Aguiar (PSD). Na ocasião, a vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB), também marcou presença na inauguração. "O Reviva Fortaleza é um programa que nós iniciamos para trazermos vida a esses espaços que muitas vezes a gente não consegue ver, não consegue enxergar. E para isso, estamos reformando, reconstruindo esses espaços", afirmou o chefe do Executivo municipal em coletiva de imprensa. Praça é inaugurada no viaduto da Av. Borges de Melo nesta quarta-feira, 12 A nova praça foi estabelecida após ações da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis). Em abril, a Agefis deslocou as famílias que ocupavam o espaço para programas sociais, segundo informe da Prefeitura, e realizou a demolição das estruturas existentes.