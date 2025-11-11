Operação resulta em 246 prisões e 58 armas apreendidas no fim de semana

Operação resulta em 246 prisões e 58 armas apreendidas no fim de semanaAção "Integração Saturação Total" foi focada no combate a grupos criminosos e homicídios; quase 10 quilos de drogas também foram recolhidos
Uma ofensiva das forças de segurança do Ceará, realizada no último fim de semana, resultou na captura de 246 pessoas em todo o estado. Durante a "Operação Integração Saturação Total", que ocorreu entre a noite de sexta-feira,7, e a manhã desta segunda-feira, 10, também foram apreendidas 58 armas de fogo e 9,79 quilos de entorpecentes.
A operação, promovida pelo Governo do Estado, teve como objetivo combater a atuação de grupos criminosos e coibir os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs).
Segundo o delegado Harley Filho, titular da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol), a ação mirou alvos específicos.
"Do total de quase 250 pessoas presas, foram capturados diversos homicidas e integrantes de organizações criminosas, não apenas em Fortaleza, mas também em pontos estratégicos da Região Metropolitana e do Interior Norte", destacou o delegado.
219 prisões em flagrante durante o fim de semana
Do total de 246 capturados, 219 foram presos em flagrante. As diligências também resultaram no cumprimento de 27 mandados de prisão que estavam em aberto.
A maior parte das prisões em flagrante ocorreu no Interior do estado. A Região Sul registrou 72 capturas, seguida pela Região Norte, com 45. Na Capital, foram 58 prisões e outras 44 na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), os detidos são suspeitos de envolvimento em diversos crimes, incluindo homicídio doloso, estupro de vulnerável, tráfico ilícito de drogas, roubo, furto, organização criminosa e violência doméstica.
Denúncias
A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.
Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br