Operação resulta em 246 prisões e 58 armas apreendidas no fim de semana

Saída da Operação Saturação Total, na Praça da Parangaba, com a presença do secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá / Crédito: FERNANDA BARROS

Uma ofensiva das forças de segurança do Ceará, realizada no último fim de semana, resultou na captura de 246 pessoas em todo o estado. Durante a "Operação Integração Saturação Total", que ocorreu entre a noite de sexta-feira,7, e a manhã desta segunda-feira, 10, também foram apreendidas 58 armas de fogo e 9,79 quilos de entorpecentes. A operação, promovida pelo Governo do Estado, teve como objetivo combater a atuação de grupos criminosos e coibir os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs).

Segundo o delegado Harley Filho, titular da Coordenadoria Integrada de Planejamento Operacional (Copol), a ação mirou alvos específicos. "Do total de quase 250 pessoas presas, foram capturados diversos homicidas e integrantes de organizações criminosas, não apenas em Fortaleza, mas também em pontos estratégicos da Região Metropolitana e do Interior Norte", destacou o delegado. 219 prisões em flagrante durante o fim de semana Do total de 246 capturados, 219 foram presos em flagrante. As diligências também resultaram no cumprimento de 27 mandados de prisão que estavam em aberto. A maior parte das prisões em flagrante ocorreu no Interior do estado. A Região Sul registrou 72 capturas, seguida pela Região Norte, com 45. Na Capital, foram 58 prisões e outras 44 na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).