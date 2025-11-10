Semana Cada Vida Importa lemebra 10 anos da Chacina do Curió; veja programação

A 8ª Semana Estadual de Prevenção aos Homicídios de Jovens no Ceará iniciou na EEMTI Integrada 2 de Maio na manhã desta segunda-feira, 10 / Crédito: FÁBIO LIMA

A 8ª Semana Estadual de Prevenção aos Homicídios de Jovens no Ceará, chamada Semana Cada Vida Importa, relembrará os 10 anos da Chacina do Curió, marcados neste 11 de novembro, e a luta por justiça e reparação de familiares das vítimas. As atividades da Semana começaram nesta segunda-feira, 10, na Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Integrada 2 de Maio, situada no bairro Passaré, em Fortaleza.

Houve realização de palestras que abordaram os direitos de crianças e adolescentes e a atuação de segurança pública nas periferias da capital cearense. A Semana Cada Vida Importa segue até sexta-feira, 14, mobilizada pelo Comitê de Prevenção e Combate à Violência (CPCV) da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Evento reúne parlamentares, autoridades e movimentos sociais, em programação espalhada por diversos locais de Fortaleza.



A ativista esclarece que o principal motivo para a escolha da escola para as atividades é que o bairro onde a instituição de ensino está localizada também abriga quatro unidades socioeducativas. A professora de Biologia da EEMTI Integrada 2 de Maio e ativista da Rede de Mulheres Negras, Alyne Ewelyn, afirma que cerca de 90% dos alunos dessa escola são negros, jovens de comunidades e periferia. “Eles estavam bem concentrados. Esse é um assunto importante para eles, principalmente por serem meninos e meninas de comunidades, que têm muito essa vivência da periferia, do contato, às vezes, com familiares que estão no cárcere”, diz Alyne.

A professora acrescenta que a discussão é relevante “para eles conseguirem saber os caminhos que eles podem tomar, que a família pode tomar, quem eles podem procurar para dar esse apoio”. A aluna Lavínia Moura, de 17 anos, falou sobre o impacto emocional e a conscientização que o evento gerou nela, especialmente a reflexão sobre jovens da sua idade que estão "morrendo ou sofrendo torturas" em situações desconhecidas.

Lavínia expressou uma dor profunda ao imaginar que amigos ou familiares poderiam ser vítimas da violência urbana e reconheceu a importância de se ter "outra visão" da realidade.