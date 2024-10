Hospital Waldemar Alcântara faz campanha para doação de leite materno a bebês internados

O Hospital Geral Dr. Waldemar Alcântara (HGWA), no bairro Messejana, em Fortaleza, busca mulheres lactantes que tenham leite excedente para doação. A reduzida reserva de leite materno na unidade tornou-se preocupação. O reforço deve beneficiar 24 bebês prematuros com mães sem capacidade de amamentar. A entidade fornece um sistema de recolha em domicílio.

HGWA está há cerca de 22 dias sem prover quantidade suficiente para os internados. Há apenas quatro doadoras ativas. O ideal, segundo Yohanna Monteiro, coordenadora de enfermagem do setor da UTINeo do HGWA, seriam 10 contribuintes. As interessadas são guiadas para o telefone do Centro de Tratamento Intensivo Pediátrico (Cetip) para fazer o cadastro.