Doação de leite materno no Ceará soma 134 mil litros em 22 anos

A doação de leite materno no Ceará por 139.483 mulheres somou 134.263 litros de leite coletados entre os anos de 2000 e 2022. O número consta no Sistema de Informação da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano e foi destacado esta semana, quando o Ministério da Saúde lançou a Campanha Nacional de Doação de Leite Humano.

O objetivo da ação é promover a conscientização da relevância da doação de leite humano, que se evidencia no Dia Nacional da Doação de Leite Humano, que foi ontem, 19 de maio.

O leite humano é a garantia que recém nascidos prematuros e de baixo peso tenham maiores possibilidades de recuperação e saúde de qualidade, além de proteger contra diarréias, infecções respiratórias e alergias.

Importância de doar

A representante da pasta da saúde, Nísia Trindade, ressaltou que a campanha de doação de leite é para toda a sociedade.

“Estamos mobilizando a população, gestores, profissionais de saúde e mulheres que amamentam sobre a importância de doar. Há Postos de Coleta e Bancos de Leite Humano em todos os estados. É importante conhecer e divulgar àqueles que estão mais perto de você. Doar leite materno não envolve risco, é um procedimento seguro”, pontua.

A meta para este ano é que as doações sejam ampliadas para que ao menos 60% da procura por leite humano no Brasil seja suprida, o que corresponde a 245,7 mil litros de leite a ser coletado.

No ano passado, 197 mil mulheres compareceram aos postos de doação, onde um total de 234 mil litros de leite foram coletados. Ao todo, 222 mil recém nascidos foram contemplados com as doações.

Doação de leite no Ceará

Atualmente o Ceará conta com nove bancos de leite humano, 14 postos de coleta e 16 salas de apoio à mulher trabalhadora que amamenta, certificadas pelo Ministério da Saúde, onde seis delas ficam nos hospitais da rede pública estadual, que são no Hospital Geral de Fortaleza, Hospital Geral César Cals, Hospital Infantil Albert Sabin, Hospital e Maternidade José Martiniano de Alencar, Hospital Geral Waldemar Alcântara, em Fortaleza, e o Hospital Regional Norte, em Sobral.

Saiba onde doar leite

Banco de Leite do Hospital Geral Dr. César Cals

Atendimento: 24 horas por dia, todos os dias da semana

Avenida do Imperador, 545, Centro, Fortaleza

0800 286-5678 / 3101-5367

[email protected]



Banco de Leite do Hospital Infantil Albert Sabin

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 7 às 17h

Rua Tertuliano Sales, 544-B, Vila União, Fortaleza

0800 280-4169

[email protected]



Banco de Leite Humano do Hospital Geral de Fortaleza

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 8 às 16h

Rua Ávila Goulart, 900, Papicu, Fortaleza

(85) 3101-3335



Banco de Leite Humano do Hospital Regional Norte

Atendimento: todas as quartas-feiras, das 7 às 18 horas

Av. John Sanford, 1.505, Bairro Junco, Sobral

(88) 3677-9467



Hospital São Vicente de Paula

Atendimento: domigo a domingo, das 6 às 18 horas

Av. Cel. João Coelho, 299 – Centro, Barbalha

(88) 3532-7100, ramal 278



Maternidade Escola Assis Chateaubriand

Atendimento: segunda a sexta-feira, 7 às 19 horas

Rua Coronel Nunes de Melo, s/n, Rodolfo Teófilo, Fortaleza

(85) 3366-8509

[email protected]



Hospital e Maternidade São Lucas

Atendimento: domingo a domingo, 7 às 19 horas

Rua São Benedito, s/n, São Miguel, Juazeiro do Norte

(88) 3511-4742

[email protected]



Hospital Geral de Maracanaú

Atendimento: segunda a sexta-feira, 7 às 16 horas

Praça Henrique Mendes, s/n, Centro, Maracanaú

(85) 3521-5545



Hospital Jesus Maria José - Quixadá

Atendimento: segunda a sexta-feira, 7 às 17 horas

Av. Francisco Almeida Pinheiro, 2268, Planalto Universitário - Quixadá

(88) 3412-0681

[email protected]