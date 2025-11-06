Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Suspeitos de chacina em campo society na Barra do Ceará são presos

Mandados de prisão foram cumpridos no Ceará e em Goiás
Atualizado às
Jéssika Sisnando
Suspeitos de participar da chacina registrada em um campo de futebol society da Barra do Ceará, em Fortaleza, foram presas na quinta-feira, 6. A operação resultou no cumprimento de três mandados de prisão e uma em flagrante delito. 

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as ações foram conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoal (DHPP). O crime aconteceu no dia 4 de maio e deixou quatro pessoas mortas, além de feridos.

No dia do crime um empresário alugou o espaço para uma partida de futebol com funcionários, mas todos foram surpreendidos por homens encapuzados que se passavam por policiais civis e ordenaram que as vítimas colocassem as mãos nas cabeças. Em seguida, os criminosos começaram a atirar contra as pessoas.

Os mortos, todos do sexo masculino, tinham entre 16 e 34 anos. O POVO divulgou o perfil das vítimas, que incluíam trabalhadores e um jogador de futebol profissional. 

No dia do crime três pessoas foram presas em flagrante e a motivação do crime estaria ligada com a disputa entre facções criminosas por territórios. Um drone chegou a ser utilizado pelos criminosos para visualizar a área antes da chacina. 

As investigações também mostraram que a ação também seria uma retaliação do caso da morte das irmãs criadoras de conteúdo na Internet. As duas jovens criavam "novelinhas" na Internet mostrando o cotidiano dentro das comunidades e possuíam milhões de seguidores. 

Após a morte delas houve uma tentativa de chacina no Vila Velha e um dos influenciadores que atuava com as meninas, conhecido como Moskow, foi preso suspeito de ser o mandante. 

