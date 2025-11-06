Suspeitos de chacina em campo society na Barra do Ceará são presos

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 07-05-2025: Fachada do campo society onde ocorreu uma chacina, no bairro Barra do Ceará, próximo a Av. Leste Oeste. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

Suspeitos de participar da chacina registrada em um campo de futebol society da Barra do Ceará, em Fortaleza, foram presas na quinta-feira, 6. A operação resultou no cumprimento de três mandados de prisão e uma em flagrante delito. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as ações foram conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoal (DHPP). O crime aconteceu no dia 4 de maio e deixou quatro pessoas mortas, além de feridos.