Suspeitos de chacina em campo society na Barra do Ceará são presos

Suspeitos de chacina em campo society na Barra do Ceará são presosMandados de prisão foram cumpridos no Ceará e em Goiás
Suspeitos de participar da chacina registrada em um campo de futebol society da Barra do Ceará, em Fortaleza, foram presas na quinta-feira, 6. A operação resultou no cumprimento de três mandados de prisão e uma em flagrante delito.
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as ações foram conduzidas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoal (DHPP). O crime aconteceu no dia 4 de maio e deixou quatro pessoas mortas, além de feridos.
No dia do crime um empresário alugou o espaço para uma partida de futebol com funcionários, mas todos foram surpreendidos por homens encapuzados que se passavam por policiais civis e ordenaram que as vítimas colocassem as mãos nas cabeças. Em seguida, os criminosos começaram a atirar contra as pessoas.
Os mortos, todos do sexo masculino, tinham entre 16 e 34 anos. O POVO divulgou o perfil das vítimas, que incluíam trabalhadores e um jogador de futebol profissional.
No dia do crime três pessoas foram presas em flagrante e a motivação do crime estaria ligada com a disputa entre facções criminosas por territórios. Um drone chegou a ser utilizado pelos criminosos para visualizar a área antes da chacina.
As investigações também mostraram que a ação também seria uma retaliação do caso da morte das irmãs criadoras de conteúdo na Internet. As duas jovens criavam "novelinhas" na Internet mostrando o cotidiano dentro das comunidades e possuíam milhões de seguidores.
Após a morte delas houve uma tentativa de chacina no Vila Velha e um dos influenciadores que atuava com as meninas, conhecido como Moskow, foi preso suspeito de ser o mandante.
