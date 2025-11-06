Bebida adulterada com cocaína mata dois homens em Fortaleza

Caso envolvendo as bebidas aconteceu no bairro Planalto Pici, em Fortaleza Na foto, local onde vítimas bebiam / Crédito: FCO FONTENELE/O POVO

Um casal foi preso suspeito de ter colocado cocaína dentro da bebida que teria matado dois homens no Planalto Pici, em Fortaleza, na segunda-feira, 3. Conforme investigações da Polícia Civil, o homem preso teria desavença com uma das vítimas por cíumes da sua companheira, também detida. Leia também | Parte do teto cede em unidade da Maternidade-Escola em Fortaleza