Polícia localiza 30 kg de drogas e cinco granadas em imóvel de Fortaleza

Drogas foram encontradas em imóvel abandonado / Crédito: Divulgação | PMCE

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) localizou 30 kg de drogas e cinco granadas dentro de um imóvel no bairro Conjunto Esperança, em Fortaleza, na terça-feira, 4. Um homem de 30 anos foi preso na ocasião. Leia também | Veja os bairros da Grande Fortaleza onde facções expulsaram moradores

De acordo com a instituição, a prisão aconteceu após uma equipe da Força Tática do 21º Batalhão ser informada de que um indivíduo "estaria traficando em um imóvel na rua Vicente Celestino". Quando agentes chegaram na residência, cercando o local, suspeito teria tentado fugir para o interior da casa, mas foi alcançado e abordado, confessando em seguida que vendia drogas. Ele informou que o material ilícito estava em um imóvel abandonado nas proximidades. No local, agentes encontraram: 19 tabletes de maconha (19,34 kg), quatro tabletes de cocaína (4,5 kg), seis tabletes de crack (6 kg), balanças de precisão e industriais, sacos plásticos, celulares e cinco granadas. "A área foi isolada, e o Esquadrão Antibombas do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) foi acionado para o recolhimento e posterior detonação, em segurança", destaca PMCE.