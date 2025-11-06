Cadáver de homem é encontrado no bairro Dom Lustosa, em Fortaleza

Vítima tinha 47 anos e seu corpo estava com sinais de perfurações por objetos perfurocortantes; Caso é investigado como homicídio doloso

Um cadáver foi encontrado no bairro Dom Lustosa, em Fortaleza , nessa terça-feira, 4. De acordo com informações divulgadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo é de um homem de 47 anos e estava com sinais de "perfurações por objetos perfurocortantes".

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência e realizaram diligências no local. Não houve informações sobre possíveis suspeitos.

Um procedimento policial foi instaurado na 6ª Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (6ª DHPP), unidade Polícia Civil do Estado (PC-CE) que busca elucidar crime. Caso é investigado como homicídio doloso.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.