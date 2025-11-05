Mutirão contra câncer de próstata terá consultas com urologista

Mutirão Novembro Azul: CRIO oferece 70 vagas de atendimento gratuito com urologistas. / Crédito: Freepik

Como parte da campanha de conscientização e prevenção ao câncer de próstata, o Centro Regional Integrado de Oncologia (Crio), em parceria com a Associação Nossa Casa, promove neste sábado, 8, o mutirão do Novembro Azul. A ação vai oferecer consultas gratuitas com urologistas, das 8h às 12h, na sede do Crio, no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza.

Serão disponibilizados 70 atendimentos, com inscrição pelo formulário disponível no perfil oficial do CRIO nas redes sociais.

Câncer de próstata é o mais frequente entre homens no Brasil

O Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima um total de 71,7 mil novos casos neste 2025, consolidando a doença como o tipo de câncer mais frequente entre homens, à frente de pulmão e intestino, e atrás apenas do câncer de pele — o primeiro entre homens e mulheres. Já entre 2020 e 2024, o número de atendimentos por câncer de próstata em homens com até 49 anos no Sistema Único de Saúde (SUS) cresceu 32%, passando de 2,5 mil para 3,3 mil procedimentos, de acordo com dados do Ministério da Saúde.

Critérios para atendimento e orientações ao público A recomendação é que os pacientes já tenham realizado exames de próstata nos últimos dois anos e levem os resultados para avaliação médica. Caso seja identificado algum sinal de alerta, o paciente será orientado sobre os próximos passos, incluindo exames complementares e acompanhamento especializado. Enquanto aguardam atendimento, os participantes serão acolhidos por residentes da equipe multiprofissional, que realizarão atividades educativas sobre promoção da saúde.