Dois homens morrem após ingerirem bebida alcoólica em Fortaleza

Dois homens morreram após ingerirem bebida alcoólica no bairro Planalto Pici, em Fortaleza, nessa segunda-feira, 3. Outros dois homens que consumiram o líquido também passaram mal. Caso é investigado pela polícia e acompanhado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa). Leia também | Integrantes do TCP suspeitos de fechar terreiros de umbanda são presos em Maracanaú