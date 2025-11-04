Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dois homens morrem após ingerirem bebida alcoólica em Fortaleza

Dois homens morrem após ingerirem bebida alcoólica em Fortaleza

Outros dois homens que consumiram o líquido também passaram mal. Caso é investigado pela polícia e acompanhado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa)
Atualizado às Autor Gabriela Almeida
Autor
Gabriela Almeida Repórter O POVO
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Dois homens morreram após ingerirem bebida alcoólica no bairro Planalto Pici, em Fortaleza, nessa segunda-feira, 3. Outros dois homens que consumiram o líquido também passaram mal. Caso é investigado pela polícia e acompanhado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa). 

Leia também | Integrantes do TCP suspeitos de fechar terreiros de umbanda são presos em Maracanaú

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o grupo estava bebendo em uma via pública da região quando começou a apresentar sintomas de mal-estar.

Vítimas foram encaminhadas para unidades hospitalares, mas um deles, de 54 anos, já chegou morto no local. Outro homem, de identidade ainda não confirmada, veio a óbito depois. 

O caso está a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Diligências seguem sendo sendo conduzidas. 

Exames devem apontar causa dos óbitos

Ainda segundo SSPDS, estão sendo realizados exames periciais para identificar a causa das mortes. Confirmação só deve ser dar com a conclusão dos laudos da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).  

O POVO procurou a Sesa para saber se as mortes podem ter ligação com os casos de intoxicação por metanol registrados no Brasil. Pasta informou que foi notificada sobre a ocorrência e frisou que acompanha investigação junto a equipes policiais e a Vigilância em Saúde de Fortaleza.

Até às 12 horas desta terça-feira, 4, o último caso suspeito apontado pelo boletim da secretaria ainda correspondia ao do dia 24 de outubro recente. No geral, segundo documento, o Ceará teve 11 casos suspeitos, mas todos foram descartados.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar