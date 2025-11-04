Dois homens morrem após ingerirem bebida alcoólica em Fortaleza

Dois homens morrem após ingerirem bebida alcoólica em FortalezaOutros dois homens que consumiram o líquido também passaram mal. Caso é investigado pela polícia e acompanhado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa)
Dois homens morreram após ingerirem bebida alcoólica no bairro Planalto Pici, em Fortaleza, nessa segunda-feira, 3. Outros dois homens que consumiram o líquido também passaram mal. Caso é investigado pela polícia e acompanhado pela Secretaria de Saúde do Estado (Sesa).
De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o grupo estava bebendo em uma via pública da região quando começou a apresentar sintomas de mal-estar.
Vítimas foram encaminhadas para unidades hospitalares, mas um deles, de 54 anos, já chegou morto no local. Outro homem, de identidade ainda não confirmada, veio a óbito depois.
O caso está a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Diligências seguem sendo sendo conduzidas.
Exames devem apontar causa dos óbitos
Ainda segundo SSPDS, estão sendo realizados exames periciais para identificar a causa das mortes. Confirmação só deve ser dar com a conclusão dos laudos da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).
O POVO procurou a Sesa para saber se as mortes podem ter ligação com os casos de intoxicação por metanol registrados no Brasil. Pasta informou que foi notificada sobre a ocorrência e frisou que acompanha investigação junto a equipes policiais e a Vigilância em Saúde de Fortaleza.
Até às 12 horas desta terça-feira, 4, o último caso suspeito apontado pelo boletim da secretaria ainda correspondia ao do dia 24 de outubro recente. No geral, segundo documento, o Ceará teve 11 casos suspeitos, mas todos foram descartados.