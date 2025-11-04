Centro de distribuição de empresa causa transtornos a moradores do Mondubim

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 18.09.2025: As carretas e caminhões de centro de distribuição da Carajás no Mundubim estão causando transtorno a população. Calcamento e esgotos danificados pelo peso dos veículos, além do barulho dos motores e motoristas urinando na rua. (Daniel Galber/Especial para O POVO) / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Há quase sete anos, o centro de distribuição da Carajás (CD) estaria provocando transtornos aos moradores da rua Castro Meireles, no bairro Mondubim, em Fortaleza. Segundo fontes ouvidas pelo O POVO, a via se transformou em pátio de operações da loja, com fluxo intenso de caminhões causando poluição sonora, danos estruturais nas casas e sujeira deixada pelos caminhoneiros. LEIA TAMBÉM | A Dessal na infraestrutura hídrica do Ceará: entre avanços estruturais e desafios na gestão da água

Além disso, há relatos de insegurança, brigas e ameaças por parte de motoristas. A administração da loja, segundo os moradores, se mostra negligente diante das reclamações. Mais de dez boletins de ocorrência já foram registrados, e um processo foi aberto pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) para acompanhar o caso. Com 290 metros de extensão, o trecho afetado fica entre a avenida Godofredo Maciel e os trilhos da Linha Sul do Metrô de Fortaleza. Nele vivem 18 famílias, a maioria no local há décadas. Desde a construção da unidade da Carajás, em 2018, a rotina dos moradores mudou completamente. Tráfego perigoso e estacionamento irregular Moradores relatam que os caminhoneiros trafegam na contramão, estacionam de forma irregular e, muitas vezes, bloqueiam as garagens das casas. “Já teve caminhão parado na minha porta, e eu precisei pedir para retirar porque não conseguia sair com o carro”, conta a professora Adriana Antônio de Araújo, de 53 anos, que mora no local desde a infância

Situação semelhante vive Wagner Martins, de 56 anos, que já teve que discutir com motoristas para poder estacionar. “Outro dia, um deles colocou a traseira [do caminhão] na frente da minha casa. Fui pedir para ele afastar o veículo, e ele ainda reclamou e virou as costas”, conta. Durante a construção do centro de distribuição, a rua foi alargada, mas continua estreita para comportar o tráfego intenso de veículos pesados. Com isso, os caminhoneiros realizam manobras arriscadas resultando em prejuízo aos moradores, como o carro de Francisco Joinville, atingido duas vezes por caminhões. Poluição sonora O barulho causado pelos motores e alarmes de ré, inclusive durante a madrugada, tem afetado diretamente a saúde de todos — especialmente dos 13 idosos que vivem na rua.

Um deles é a aposentada Francisca Maria, 76, que já passou por cirurgia de aneurisma cerebral. Hoje, além das molas de platina no cérebro ela tem que conviver diariamente com o barulho vindo da rua. “Já pensou, você tá deitado querendo descansar e levar um susto desses? A gente vive nas mãos de Deus, porque já tentamos de tudo, mas nada resolve”, desabafa. Para Clenilton Melo, de 66 anos, que cuida do irmão com sequelas de AVC, a movimentação tornou a rotina insustentável. “Levar meu irmão para tomar sol na calçada é um desafio, porque ele se altera com o barulho dos caminhões”, afirma. Sujeira e lixo deixados na via Além do barulho, moradores da região reclamam da sujeira deixada pelos caminhoneiros. “É marmita, garrafa, sacola de lixo. Parece um lixão. Sem falar na catinga de urina que fica na rua”, denuncia Adriana.

Wagner reforça que o problema é cotidiano: “Um caminhoneiro já deixou até uma sacola com papel higiênico sujo na frente da minha garagem. Levei para mostrar ao gerente, mas ele não fez nada. Sempre dão uma desculpa". Estruturas danificadas O tráfego diário dos caminhões também tem causado trepidação nas casas, provocando rachaduras e problemas estruturais. Clenilton precisou reforçar a estrutura da própria residência. Dona Francisca vive situação parecida: da escada até a lavanderia a casa está cheia de rachaduras. Já Anne Rose Dantas, de 51 anos, afirma que o peso dos veículos danificou a tubulação subterrânea:

“Depois da construção da Carajás tivemos vários vazamentos. Quando chove, esse pedaço da rua alaga”.