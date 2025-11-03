Preso suspeito de expulsar moradores em residencial no José Walter

Preso suspeito de expulsar moradores em residencial no José WalterA prisão em flagrante aconteceu nesta segunda-feira, 3, no município de Jaguaretama. Ao todo, 33 capturas associadas a expulsões já foram realizadas entre agosto e outubro
Um homem de 39 anos, suspeito de integrar grupo criminoso responsável por expulsões de moradores em residencial no bairro José Walter, em Fortaleza, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) nesta segunda-feira, 3. A captura foi no município de Jaguaretama, a 242,11 km da Capital. O nome do suspeito não foi divulgado.
Entre agosto e outubro deste ano, 33 pessoas já foram capturadas por crimes relacionados à retirada forçada de moradores, segundo levantamento da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública de Defesa Social (Coin/SSPDS).
De acordo com a SSPDS, o suspeito possui antecedentes por dois crimes de homicídio, porte ilegal de arma de fogo, posse irregular de arma de fogo, organização criminosa, disparo em via pública e roubo. Ele é investigado pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).
Expulsão de moradores: 33 pessoas capturadas por crimes relacionados
O monitoramento de imóveis que envolvem ocorrências de ameaças aos moradores é realizado pelo Comando de Prevenção e Apoio às Comunidades (Copac), da Polícia Militar do Ceará (PMCE).
Desde outubro de 2025, a Operação Opus age com o intuito de coibir crimes e na desarticulação de grupos criminosos que podem estar envolvidos nas expulsões em comunidades. Em 15 dias da ação, oito pessoas foram capturadas.
