Preso suspeito de expulsar moradores em residencial no José Walter

Suspeito, de 39 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira, 3, Jaguaretama / Crédito: via WhatsApp O POVO

Um homem de 39 anos, suspeito de integrar grupo criminoso responsável por expulsões de moradores em residencial no bairro José Walter, em Fortaleza, foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) nesta segunda-feira, 3. A captura foi no município de Jaguaretama, a 242,11 km da Capital. O nome do suspeito não foi divulgado. Entre agosto e outubro deste ano, 33 pessoas já foram capturadas por crimes relacionados à retirada forçada de moradores, segundo levantamento da Coordenadoria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública de Defesa Social (Coin/SSPDS).