Cerca de 500 kg de perucas são entregues às pacientes em tratamento contra o câncer

Entrega de perucas no CRAS, do bairro Serviluz, em Fortaleza, emocionou as pacientes oncológicas beneficiadas / Crédito: FÁBIO LIMA

O cabelo pode expressar identidade e afetar a autoestima ao influenciar a percepção da beleza. Por isso, o projeto Nova Vida com Fios de Amor promoveu na manhã desta terça-feira, 4, a entrega de 500 kg de perucas a mulheres e crianças em tratamento contra o câncer. A doação de perucas ocorreu na manhã desta terça-feira, 4, no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Serviluz, em Fortaleza, e contou com a participação de representantes de instituições parceiras, cabeleireiros voluntários, beneficiárias e colaboradores do projeto.



LEIA MAIS | Centro de distribuição de empresa causa transtornos a moradores do Mondubim

Ao longo de quase três meses de trabalho colaborativo, o projeto mobilizou costureiras locais, instituições sociais e doadores anônimos para elevar a autoestima de pacientes oncológicas que enfrentam os efeitos da quimioterapia. Para a adolescente Y.E., de 16 anos, a peruca representa felicidade e um retorno à normalidade. Segundo ela, a queda do cabelo é um processo muito doloroso e difícil, “mesmo que as pessoas digam que ele vai voltar a crescer”.

A perda dos fios pode levar a sentimentos de constrangimento e isolamento social, agravadas pela vergonha de exibir a aparência. O impacto emocional da perda de cabelo devido à quimioterapia começou na vida de Y.E. há mais de um ano.

Receber a peruca é também pode ser a realização de um sonho para a pequena Maria Beatriz Ferreira, de 9 anos, que vinha pedindo o item à sua mãe, Gilailma Ferreira, de 39 anos.

Gilailma é natural de Fortim e trabalhava como marisqueira até sua vida mudar, quando veio para Fortaleza em janeiro deste ano com a filha, e descobrir que Maria estava com leucemia.

Devido ao tratamento ser "muito demorado" (com duração prevista de 2 anos e meio), ela e a filha não puderam retornar à cidade natal.



Maria Beatriz pedia a peruca "várias vezes" e todos os dias. Recentemente, ela chegou a pedir à mãe para comprar o cabelo na Shopee.

Gilailma foi informada sobre a ação de entrega de perucas pelas enfermeiras do hospital na véspera do evento, que a orientaram a colocar o nome da filha na lista.

“Hoje ela está realizando o sonho dela e estou muito feliz. Porque quando eu vejo a minha filha nesse estado que ela está passando, mas bem, recebendo essa peruca, depois de tanto que ela pedia, é uma felicidade imensa”, diz Gilailma.

