Diabetes: associação realiza orientação nutricional e testes gratuitos

A Associação Cearense de Diabéticos e Hipertensos (ACEDH) realizará uma campanha durante o mês de novembro em alusão ao Dia Mundial do Diabetes. Ação é representada pela cor azul-claro.
A iniciativa prevê orientação nutricional, avaliação do pé em pacientes com a doença, testes de glicemia e de creatinina.
Confira a programação da campanha
Campanha começa no dia 5 de novembro, às 8 horas, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).
No dia 10 de novembro, das 9 às 12 horas, a ACEDH fará uma palestra educativa e orientação oftalmológica no Centro Integrado de Diabetes, na Capital.
No dia 14 de, a associação fará uma campanha de testes de glicemia, aferição de pressão arterial, avaliação do índice de massa corpórea e entregará material educativo a partir das 15 horas, no Shopping Benfica, em Fortaleza.
No último dia de campanha, no dia 24, a ACEDH fará uma ação no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Couto Fernandes, que incluirá: teste de glicemia, verificação da pressão arterial e palestra educativa com nutricionista.
Além disso, haverá o lançamento da campanha com a associação Vozes do Advocacy. O tema da ação é “Lipodistrofia: o corpo que reclama” para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e alertar sobre o impacto à saúde causado pelo tratamento não adequado da doença.
A Lipodistrofia é caracterizada pela incapacidade do organismo de manter o tecido adiposo subcutâneo, o que pode levar ao desenvolvimento de outras doenças como diabetes, esteatose hepática, complicações renais, entre outras.
Dia Mundial do Diabetes
O Dia Mundial do Diabetes foi instaurado em 1991, em uma campanha organizada pela International Diabetes Federation com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), e tornou-se uma celebração oficial em 2006.
A doença é causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo.
A insulina é um hormônio que tem a função de quebrar as moléculas de glicose, transformando-a em energia para manutenção das células do nosso organismo.
Conforme o Ministério da Saúde (MS), o diabetes pode causar o aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, artérias, olhos, rins e nos nervos. Em casos mais graves, a doença pode levar à morte.
Segundo a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), do MS, até 2045, as projeções mostram que 1 em cada 8 adultos — aproximadamente 783 milhões, viverão com diabetes, um aumento de 46%.
Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), existem atualmente, no Brasil, mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a doença, o que representa 6,9% da população nacional.
Serviço
Campanha de conscientização sobre Diabetes
Orientação nutricional e outros serviços
Quando: 5/11, às 8 horas
Onde: Av. Durval Tomaz de Sousa, 50, Jereissati I. Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Maracanaú (CE)
Palestra educativa no CIDH
Quando: 10/11, das 9 às 12 horas
Onde: Rua Silva Paulet, 2406, Aldeota. Centro Integrado de Diabetes e Hipertensão (CIDH). Fortaleza (CE)
Testes de glicemia e outros serviços
Quando: 14/11, às 15 horas
Onde: Rua Carapinima, 2200, Benfica. Shopping Benfica. Fortaleza (CE)
Ação no CRAS Couto Fernandes
Quando: 24/11, das 14 às 16 horas
Onde: Av. João Pessoa, 4474, Damas. CRAS Couto Fernandes. Fortaleza (CE)