Diabetes: associação realiza orientação nutricional e testes gratuitos

Programação passa por pontos da RMF e Capital / Crédito: Divulgação/Natasha Rocha

A Associação Cearense de Diabéticos e Hipertensos (ACEDH) realizará uma campanha durante o mês de novembro em alusão ao Dia Mundial do Diabetes. Ação é representada pela cor azul-claro. A iniciativa prevê orientação nutricional, avaliação do pé em pacientes com a doença, testes de glicemia e de creatinina.

Confira a programação da campanha Campanha começa no dia 5 de novembro, às 8 horas, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no município de Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). No dia 10 de novembro, das 9 às 12 horas, a ACEDH fará uma palestra educativa e orientação oftalmológica no Centro Integrado de Diabetes, na Capital. No dia 14 de, a associação fará uma campanha de testes de glicemia, aferição de pressão arterial, avaliação do índice de massa corpórea e entregará material educativo a partir das 15 horas, no Shopping Benfica, em Fortaleza.

No último dia de campanha, no dia 24, a ACEDH fará uma ação no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Couto Fernandes, que incluirá: teste de glicemia, verificação da pressão arterial e palestra educativa com nutricionista. Além disso, haverá o lançamento da campanha com a associação Vozes do Advocacy. O tema da ação é “Lipodistrofia: o corpo que reclama” para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e alertar sobre o impacto à saúde causado pelo tratamento não adequado da doença. A Lipodistrofia é caracterizada pela incapacidade do organismo de manter o tecido adiposo subcutâneo, o que pode levar ao desenvolvimento de outras doenças como diabetes, esteatose hepática, complicações renais, entre outras.

Dia Mundial do Diabetes O Dia Mundial do Diabetes foi instaurado em 1991, em uma campanha organizada pela International Diabetes Federation com o apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), e tornou-se uma celebração oficial em 2006. A doença é causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. A insulina é um hormônio que tem a função de quebrar as moléculas de glicose, transformando-a em energia para manutenção das células do nosso organismo.