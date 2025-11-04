Governo propõe alinhar programa Ceará Educa Mais com Novo Ensino Médio

O anúncio foi compartilhado pelo governador do Estado nesta terça-feira, 4, em sua rede social. O projeto de lei foi enviado à Assembleia Legislativa

“O objetivo é garantir mais qualidade, equidade e oportunidades na rede pública estadual, valorizando profissionais, melhorando a gestão escolar e fortalecendo o protagonismo dos nossos estudantes”, ressaltou.

O governador Elmano de Freitas (PT) compartilhou nesta terça-feira, 4, em seu perfil na rede social, o envio de um Projeto de Lei à Assembleia Legislativa do Ceará . A iniciativa prevê o fortalecimento do programa Ceará Educa Mais, além do alinhamento à Política Nacional de Educação (PNE).

A proposta, enviada pelo chefe do Executivo estadual, também deve ser alinhada à nova resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE).

A ação propõe ainda a criação do Agente de Equidade, responsável pelo apoio às escolas nas ações de Educação Especial Inclusiva.

Programa Ceará Educa Mais: projeto prevê reestruturação de eixos

O projeto de lei considera a reestruturação dos oito eixos do programa, desenvolvido em 2021, de forma a consolidar a qualidade da educação pública cearense. Os novos eixos incluem: