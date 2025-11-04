Governo propõe alinhar programa Ceará Educa Mais com Novo Ensino Médio

Governo propõe alinhar programa Ceará Educa Mais com Novo Ensino MédioO anúncio foi compartilhado pelo governador do Estado nesta terça-feira, 4, em sua rede social. O projeto de lei foi enviado à Assembleia Legislativa
O governador Elmano de Freitas (PT) compartilhou nesta terça-feira, 4, em seu perfil na rede social, o envio de um Projeto de Lei à Assembleia Legislativa do Ceará. A iniciativa prevê o fortalecimento do programa Ceará Educa Mais, além do alinhamento à Política Nacional de Educação (PNE).
“O objetivo é garantir mais qualidade, equidade e oportunidades na rede pública estadual, valorizando profissionais, melhorando a gestão escolar e fortalecendo o protagonismo dos nossos estudantes”, ressaltou.
A proposta, enviada pelo chefe do Executivo estadual, também deve ser alinhada à nova resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE).
A ação propõe ainda a criação do Agente de Equidade, responsável pelo apoio às escolas nas ações de Educação Especial Inclusiva.
Empresa que vai construir data center do TikTok no Ceará anuncia US$ 2 bilhões na infraestrutura | LEIA MAIS
Programa Ceará Educa Mais: projeto prevê reestruturação de eixos
O projeto de lei considera a reestruturação dos oito eixos do programa, desenvolvido em 2021, de forma a consolidar a qualidade da educação pública cearense. Os novos eixos incluem:
- Promoção do Ensino em Tempo Integral com garantia de acesso e permanência;
- Desenvolvimento, Qualificação e Valorização de Profissionais da Educação;
- Liderança e Gestão Escolar para Resultados de Aprendizagem com Equidade;
- Gestão Democrática da Rede e seus Estabelecimentos de Ensino;
- Qualificação Pedagógica da Infraestrutura;
- Ingresso no Ensino Superior com Garantias de Qualificação Acadêmico-Científica, Profissional e Protagonismo Estudantil;
- Educação em Direitos Humanos, Cidadã, Ambiental, Inclusiva, Acolhedora, e com Respeito à Diversidade e Pluralidades dos Sujeitos;
- Educação Digital