"Deu 34 facadas, tomou banho e saiu": relata pai de Clarissa sobre feminicídio

Continuação da audiência de instrução do caso da enfermeira Clarissa Costa Gomes ficou para o dia 28 de novembro; namorado Matheus Anthony é réu pelo assassinato / Crédito: Reprodução/Leitor Via WhatsApp O POVO

Luciano Gomes, pai da enfermeira Clarissa Gomes, 31 anos, vítima de feminicídio em julho deste ano, falou sobre o crime após a primeira audiência do caso, ocorrida no dia 29 de outubro, no Fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza. Os autos apontam que Clarissa foi morta pelo ex-companheiro, Matheus Anthony Lima, que não aceitava o fim do relacionamento.

Segundo o pai, o namoro, a princípio, não aparentava violência, mas ele já percebia sinais preocupantes no comportamento do réu. "Era um cara que, aparentemente, não era corajoso para trabalhar. E isso caracteriza uma pessoa que não queria futuro. Eles se conheceram na igreja, ele se apresentava como uma pessoa decente, que não bebia, não fumava. Em outras entrevistas que eu dei, comentei que preferia que ele bebesse, fumasse, mas se apresentasse verdadeiramente como era." "Ele sentia inveja dela" Luciano descreve a filha como uma mulher dedicada aos estudos e à carreira de enfermeira. "No dia em que aconteceu (o crime), ela havia passado em um concurso interno e isso ia melhorar a condição financeira dela", relata. Para o pai, Matheus não só tinha inveja do sucesso da namorada, como também a explorava financeiramente.

"Ela procurava incentivá-lo até financeiramente e fazia até o papel de mãe: saía cansada do plantão para deixá-lo no trabalho, para que ele não se atrasasse. Minha filha começou a observar essas atitudes e a se afastar. E ele viu que ia perder a Clarissa. Ele chegou a dizer aos amigos que a Clarissa era uma bolsa de ouro para ele." "Ele tirou a vida de todos nós" O pai da vítima detalhou a frieza do crime e contestou a possível linha de defesa que alega problemas de saúde mental do acusado. "Ele deu 34 facadas, tomou banho e saiu, trancou a porta. Como é que se diz que ele tem problemas de saúde mental, alegando que ele toma um remédio para epilepsia? Se a Justiça não for feita, ele fará isso com outras mulheres."