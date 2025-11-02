Após tiroteio, disparo atinge fachada do prédio da SSPDS

Câmeras de vigilância constataram que não se tratou de um ataque direto ao prédio, afirmou a SSPDS. Nenhum suspeito foi preso e Polícia investiga o caso

Um tiroteio entre criminosos e policiais militares foi registrado na madrugada deste domingo, 2, no bairro Aerolândia, em Fortaleza. Um dos projéteis disparados na troca de tiros atingiu a fachada da sede da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), localizada no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

Ninguém ficou ferido. Conforme a SSPDS, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para uma ocorrência com indivíduos armados nas proximidades do Cisp. "Ao chegarem no local, indivíduos atiraram contra as composições policiais e foi feito o revide, consta na nota enviada pela pasta.

