MPF pede que PF investigue obra na Floresta do Aeroporto

Terreno desmatado no entorno do Aeroporto Internacional de Fortaleza. / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ministério Público Federal no Ceará (MPF) pediu a instauração de um inquérito no âmbito da Polícia Federal para investigar possíveis irregularidades e crimes ambientais no desmatamento da Floresta do Aeroporto. A área de 46 hectares nos arredores do Aeroporto Internacional de Fortaleza foi desmatada pela empresa Aerotrópolis para a instalação de um empreendimento de logística. As obras já são investigadas pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por meio de um inquérito civil público.

De acordo com o procurador da República Alexandre Meireles, o procedimento administrativo tem como objetivo apurar se a área desmatada está dentro de polígono da Mata Atlântica e se houve interferências na fauna e flora da região, que supostamente conta com riachos, nascentes e olhos d’águas. O procurador explica que a área, apesar de cedida para uma empresa privada, ainda é considerada de domínio federal. “Como houve uma suposta irregularidade, o MPF está analisando a competência para tomar providências judiciais mais concretas”, disse. Alexandre Meireles solicitou ainda a designação de peritos da instituição para analisar a situação.

O MPF afirma que notificou todos os envolvidos nas possíveis irregularidades e requisitou a instauração do inquérito policial pela Polícia Federal.