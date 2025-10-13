Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MPF pede que PF investigue obra na Floresta do Aeroporto

O procedimento administrativo tem como objetivo apurar se a área desmatada está dentro de polígono da Mata Atlântica e se houve interferências na fauna e flora da região
Atualizado às
Alexia Vieira
O Ministério Público Federal no Ceará (MPF) pediu a instauração de um inquérito no âmbito da Polícia Federal para investigar possíveis irregularidades e crimes ambientais no desmatamento da Floresta do Aeroporto.

A área de 46 hectares nos arredores do Aeroporto Internacional de Fortaleza foi desmatada pela empresa Aerotrópolis para a instalação de um empreendimento de logística. As obras já são investigadas pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) por meio de um inquérito civil público.

De acordo com o procurador da República Alexandre Meireles, o procedimento administrativo tem como objetivo apurar se a área desmatada está dentro de polígono da Mata Atlântica e se houve interferências na fauna e flora da região, que supostamente conta com riachos, nascentes e olhos d’águas.

O procurador explica que a área, apesar de cedida para uma empresa privada, ainda é considerada de domínio federal.

“Como houve uma suposta irregularidade, o MPF está analisando a competência para tomar providências judiciais mais concretas”, disse. Alexandre Meireles solicitou ainda a designação de peritos da instituição para analisar a situação.

O MPF afirma que notificou todos os envolvidos nas possíveis irregularidades e requisitou a instauração do inquérito policial pela Polícia Federal.

O POVO procurou a Polícia Federal no Ceará para saber se o inquérito já foi aberto. A matéria será atualizada com a resposta do órgão.

