MP recomenda suspensão de obra da CE-025 em Aquiraz por risco ambiental

Após mais de um mês de protestos contra a construção de uma nova rodovia estadual em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, o Ministério Público do Ceará (MPCE) recomendou, na terça-feira, 15, a suspensão da execução da obra que pretende ligar a Prainha à Praia Bela, no litoral leste do Estado. A recomendação foi direcionada ao Governo do Estado do Ceará, Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e à Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace).

Em junho, O POVO acompanhou manifestações organizadas por ambientalistas, moradores e bugueiros, que criticam a implantação da CE-025 no trecho de 3,27 km que conecta a CE-025 à estrada E-452. Especialistas ouvidos pelo O POVO alertavam que a obra representa uma ameaça ao ecossistema local e à população que depende dele.