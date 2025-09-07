Falta de licenciamento ambiental lidera ranking de infrações da Semace

Em 2025, a ausência de licenciamento foi apontada como a principal infração ambiental do ano / Crédito: Divulgação/Semace

Em 2025, a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace), por meio da Diretoria de Fiscalização (Difis), apontou a ausência de licenciamento como a principal infração ambiental do ano. Nas cinco operações realizadas em oito regiões do Ceará, 64 autuações foram registradas. As operações, em parceria com o Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) e outros órgãos estaduais e de fiscalização, objetivaram a proteção das áreas de preservação, além do combate às atividades irregulares. No total, 185 alvos foram fiscalizados, com 88 autos de infração, 38 embargos, 7 notificações e 1 termo de apreensão.

A soma das multas aplicadas chegou a R$ 3,3 milhões e as operações Lagoa Viva, Sentinela e Cariri Sustentável permanecem ativas até o final de 2025. Governo do Ceará terá departamento pós-licenciamento ambiental | SAIBA MAIS Falta de licenciamento lidera infrações: multas chegaram a R$ 3,3 milhões

“Essas operações mostram que estamos vigilantes em todas as regiões do estado, atuando de forma integrada com nossos parceiros para coibir crimes ambientais e assegurar a preservação dos recursos naturais”, relata o superintendente da Semace, João Gabriel Rocha. Os destaques ficam para a Operação Chaval, no Litoral Norte; a Operação Lagoa Viva, no Litoral Leste; a Operação Sentinela, no Maciço de Baturité; a Operação Cariri Sustentável, na Chapada do Araripe; e a Operação Sertão Vivo, na Grande Fortaleza, no Litoral Oeste/Vale do Curu, no Sertão Central e no município de Canindé.