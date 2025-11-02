Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Jovem é preso com 3 pistolas e mais de 160 munições no Mondubim

Prisão foi realizada pela Força Tática do 21º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE), na manhã deste domingo, 2
Um jovem de 18 anos foi preso na manhã deste domingo, 2, no bairro Mondubim, em Fortaleza. Ele estava com três armas de fogo e mais de 160 munições. A ação foi realizada pela Força Tática do 21º Batalhão da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

A equipe da PM recebeu denúncia sobre indivíduos envolvidos em um possível confronto armado na rua Pirineus, nas proximidades da travessa Valéria. Conforme a polícia, ao chegar ao local, os suspeitos tentaram fugir pelos telhados das residências.

Na ação, eles acabam abandonando uma bolsa, onde os agentes encontraram três pistolas, sendo duas calibre .380 e uma 9mm de fabricação israelense, além de 160 munições, sendo 126 calibre .380, 33 calibre 9mm e uma calibre .357.

Durante as buscas, um dos suspeitos foi localizado dentro de um imóvel e preso. Ele foi conduzido, junto com o material apreendido, ao 13º Distrito Policial. O jovem foi autuado por posse irregular de arma de fogo de uso restrito.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181
WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181
E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br

