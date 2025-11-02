Fortaleza: homem derruba portão, invade clínica e agride mulher

Homem colidiu a motocicleta contra o portão do local e puxou a mulher pelos cabelos / Crédito: Redes Sociais/Reprodução

Uma mulher foi agredida por um homem na manhã deste sábado, 1º, dentro de um espaço de bronzeamento localizado no Bairro Siqueira, em Fortaleza. O episódio foi registrado por uma câmera de segurança do estabelecimento. Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem colide a motocicleta contra o portão do estabelecimento, derrubando-o. Em seguida, ele entra no espaço e puxa uma mulher pelos cabelos, levando-a à força para fora do ambiente.

Sobre o caso, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que apura uma ocorrência de lesão corporal dolosa. A vítima, entretanto, ainda não teria registrado um Boletim de Ocorrência - segundo informações apuradas pela reportagem até a publicação desta matéria. A PCCE orienta que a vítima compareça à 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (1ª DDM) de Fortaleza para prestar mais esclarecimentos.