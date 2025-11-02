Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza: homem derruba portão, invade clínica e agride mulher

Fortaleza: homem derruba portão, invade clínica de estética e agride mulher

Homem invadiu espaço de bronzeamento em Fortaleza e agride mulher, retirada à força do local; polícia investiga o caso
Atualizado às Autor Lara Vieira
Autor
Lara Vieira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma mulher foi agredida por um homem na manhã deste sábado, 1º, dentro de um espaço de bronzeamento localizado no Bairro Siqueira, em Fortaleza. O episódio foi registrado por uma câmera de segurança do estabelecimento.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem colide a motocicleta contra o portão do estabelecimento, derrubando-o. Em seguida, ele entra no espaço e puxa uma mulher pelos cabelos, levando-a à força para fora do ambiente.

LEIA TAMBÉM | Polícia apreende veículos de luxo e prende investigado por tráfico de drogas em Fortaleza

Pelas redes sociais, a administração do estabelecimento informou que a vítima era uma cliente que realizava um procedimento de bronzeamento. O marido teria chegado de forma inesperada, invadido o local e a obrigou a acompanhá-lo.

O caso teria provocado pânico entre as demais clientes e funcionárias, que presenciaram a cena.

Leia mais

A Polícia Militar foi acionada. Em razão do ocorrido, os atendimentos que seriam realizados na clínica de estética foram cancelados.

Sobre o caso, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que apura uma ocorrência de lesão corporal dolosa. A vítima, entretanto, ainda não teria registrado um Boletim de Ocorrência - segundo informações apuradas pela reportagem até a publicação desta matéria.

A PCCE orienta que a vítima compareça à 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (1ª DDM) de Fortaleza para prestar mais esclarecimentos.

LEIA TAMBÉM | Caso Clarissa: defesa do réu busca laudo de insanidade mental

A PCCE também informou que foi registrado um Boletim de Ocorrência (BO) de crime de dano a um estabelecimento comercial. A apuração está a cargo da delegacia do 32º Distrito Policial (32º DP), responsável pela região.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar