Fortaleza: homem derruba portão, invade clínica e agride mulher

Fortaleza: homem derruba portão, invade clínica de estética e agride mulherHomem invadiu espaço de bronzeamento em Fortaleza e agride mulher, retirada à força do local; polícia investiga o caso
Uma mulher foi agredida por um homem na manhã deste sábado, 1º, dentro de um espaço de bronzeamento localizado no Bairro Siqueira, em Fortaleza. O episódio foi registrado por uma câmera de segurança do estabelecimento.
Nas imagens, é possível ver o momento em que o homem colide a motocicleta contra o portão do estabelecimento, derrubando-o. Em seguida, ele entra no espaço e puxa uma mulher pelos cabelos, levando-a à força para fora do ambiente.
Pelas redes sociais, a administração do estabelecimento informou que a vítima era uma cliente que realizava um procedimento de bronzeamento. O marido teria chegado de forma inesperada, invadido o local e a obrigou a acompanhá-lo.
O caso teria provocado pânico entre as demais clientes e funcionárias, que presenciaram a cena.
A Polícia Militar foi acionada. Em razão do ocorrido, os atendimentos que seriam realizados na clínica de estética foram cancelados.
Sobre o caso, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que apura uma ocorrência de lesão corporal dolosa. A vítima, entretanto, ainda não teria registrado um Boletim de Ocorrência - segundo informações apuradas pela reportagem até a publicação desta matéria.
A PCCE orienta que a vítima compareça à 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (1ª DDM) de Fortaleza para prestar mais esclarecimentos.
A PCCE também informou que foi registrado um Boletim de Ocorrência (BO) de crime de dano a um estabelecimento comercial. A apuração está a cargo da delegacia do 32º Distrito Policial (32º DP), responsável pela região.