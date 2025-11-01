Veículos de luxo apreendidos e suspeito é preso em Fortaleza

Ação apreendeu quatro automóveis de luxo, joias, máquinas de contar dinheiro e aparelhos celulares / Crédito: Reprodução/SSPDS

Um homem de 35 anos foi preso na sexta-feira, 31, durante uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por suspeita de associação ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A captura também resultou na apreensão de quatro veículos de luxo, joias e aparelhos eletrônicos.

O investigado foi localizado pela PCCE durante diligências nas áreas integradas de segurança dos bairros Montese (AIS 5) e Dias Macêdo (AIS 7), em Fortaleza. Indivíduo já responde por crimes contra a fé pública, tráfico de drogas e roubo de veículos e cargas. Objetos apreendidos e contas bancárias bloqueadas Coordenada pela Delegacia de Narcóticos (Denarc), a investigação que resultou na prisão do suspeito levou ao sequestro judicial de quatro veículos: uma Land Rover Velar, um Honda Civic, um Audi TT e uma motocicleta Honda CB 1000.