Veículos de luxo apreendidos e suspeito é preso em Fortaleza

Polícia apreende veículos de luxo e prende investigado por tráfico de drogas em FortalezaIndivíduo também responde por crimes contra a fé pública, tráfico de drogas e roubo de veículos e cargas
Um homem de 35 anos foi preso na sexta-feira, 31, durante uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por suspeita de associação ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
A captura também resultou na apreensão de quatro veículos de luxo, joias e aparelhos eletrônicos.
O investigado foi localizado pela PCCE durante diligências nas áreas integradas de segurança dos bairros Montese (AIS 5) e Dias Macêdo (AIS 7), em Fortaleza.
Indivíduo já responde por crimes contra a fé pública, tráfico de drogas e roubo de veículos e cargas.
Objetos apreendidos e contas bancárias bloqueadas
Coordenada pela Delegacia de Narcóticos (Denarc), a investigação que resultou na prisão do suspeito levou ao sequestro judicial de quatro veículos: uma Land Rover Velar, um Honda Civic, um Audi TT e uma motocicleta Honda CB 1000.
Na residência onde o suspeito foi encontrado, o cumprimento de um mandado de busca e apreensão também resultou na apreensão de joias, duas máquinas de contar dinheiro e aparelhos celulares.
Além disso, as contas bancárias utilizadas pelo indivíduo para movimentar valores oriundos do tráfico de drogas foram bloqueadas.
Investigado está à disposição da Justiça
Após a captura, o suspeito foi conduzido à unidade especializada da PCCE, onde as ordens judiciais foram cumpridas, e colocado à disposição da Justiça.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que as investigações da Denarc continuam visando identificar e capturar outros suspeitos de envolvimento no esquema criminoso.
A pasta reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações pelo Disque-Denúncia, número 181, ou pelo WhatsApp (85) 3101-0181.