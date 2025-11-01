Voluntários pedem doações para salvar vida de cachorro

Animal se encontra debilitado e pecisando de ajuda / Crédito: Reprodução | WhatsApp

Protetores de animais estão correndo contra o tempo para salvar a vida de um cachorro que está em situação de rua no bairro Mucunã, em Maracanaú. Apelidado de “Madruguinha”, o pet tem uma anemia grave e precisa de ajuda financeira ou de um resgate para receber tratamento adequado e sobreviver.

Leia também | Abertura das atas de Padre Cícero marca início da nova fase no processo de beatificação

De acordo com Maria Cristina, 49, voluntária da causa, o cachorro já é um velho conhecido da região, mas nos últimos dias apareceu muito debilitado. Em vídeo publicado nas redes sociais dela é possível ver o animal ferido e com manchas roxas espalhadas pelo corpo, já bastante magro. “A situação dele é muito grave, quando eu levantei a gengiva dele eu vi que ele estava com anemia (…) Ele precisa ser resgatado para tomar um soro, uma vitamina, se der tempo, porque ele está muito fraco, ele está comendo porque a gente está colocando na boca dele (…) Ele está muito fraquinho”, disse.

Maria contou que Madruguinha foi temporariamente para a casa de uma amiga dela e tem recebido auxílio de outros protetores animais, mas frisa que precisam de ajuda “urgente” para conseguir dar ao animal o tratamento adequado, pois, mesmo com os cuidados, ele não está apresentando melhoras. “Eu já tenho três animais, é uma situação difícil financeiramente para alimentar e tudo, apesar de eu trabalhar (…) Mas eu queria muito salvar a vida dele, porque ele é um inocente (…) E tá sofrendo muito”, frisou, completando que espera levantar valores para conseguir tratar o animal ou ainda receber ajuda de alguma instituição que atenda esse tipo de causa. Saiba como ajudar: Doações podem ser feitas por meio do Pix