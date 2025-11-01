Motoristas de app devem comparecer à vistoria em novembro

Motoristas de app de Fortaleza devem realizar vistoria em novembro / Crédito: Deísa Garcêz/Especial para O Povo

Os motoristas que atuam por meio de aplicativo devem comparecer à vistoria obrigatória anual promovida pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). O procedimento pode ser realizado de forma presencial e online. Neste mês de novembro estão convocados os veículos com final de placa 9. A vistoria tem validade de 12 meses, e o não cumprimento no prazo pode acarretar penalidades como multa e apreensão do veículo em fiscalizações da Etufor.

O órgão destaca que a vistoria é essencial para garantir a regularização, bem como a segurança e a integridade dos passageiros que utilizam as plataformas de transporte individual sob demanda. Onde fazer a vistoria de veículos de aplicativo em Fortaleza? Para os proprietários de veículos com final da placa 9, que atuem como motoristas de aplicativo, a vistoria presencial deve ser feita após o agendamento no site oficial - etuforweb.fortaleza.ce.gov.br - e o pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), no valor de R$ 134,98. É preciso comparecer na data e horário marcados em um dos pontos de atendimento portando CNH, documentação do veículo e comprovante de pagamento do DAM.

Entre os itens a serem avaliados temos o estado dos pneus, sistema elétrico, carroceria, condições gerais do veículo e conformidade com as normas de segurança. A identidade visual também é verificada, conforme o Decreto Municipal nº 14.415/2019, que exige a fixação de um adesivo de até 14 cm x 14 cm no canto superior direito do vidro traseiro com a logomarca do aplicativo ou a frase: “Este veículo trabalha por aplicativos”. Outro critério obrigatório é o tempo de uso do automóvel, que não pode ultrapassar 10 anos.

