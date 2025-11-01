Motoristas de app devem comparecer à vistoria em novembro

Motoristas de aplicativo devem comparecer à vistoria em novembro; saiba maisProcedimento é realizado pela Etufor de forma presencial e online para quem atua como motorista de aplicativo; veja qual a numeração e aonde ir
Os motoristas que atuam por meio de aplicativo devem comparecer à vistoria obrigatória anual promovida pela Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). O procedimento pode ser realizado de forma presencial e online.
Neste mês de novembro estão convocados os veículos com final de placa 9. A vistoria tem validade de 12 meses, e o não cumprimento no prazo pode acarretar penalidades como multa e apreensão do veículo em fiscalizações da Etufor.
O órgão destaca que a vistoria é essencial para garantir a regularização, bem como a segurança e a integridade dos passageiros que utilizam as plataformas de transporte individual sob demanda.
Onde fazer a vistoria de veículos de aplicativo em Fortaleza?
Para os proprietários de veículos com final da placa 9, que atuem como motoristas de aplicativo, a vistoria presencial deve ser feita após o agendamento no site oficial - etuforweb.fortaleza.ce.gov.br - e o pagamento do Documento de Arrecadação Municipal (DAM), no valor de R$ 134,98.
É preciso comparecer na data e horário marcados em um dos pontos de atendimento portando CNH, documentação do veículo e comprovante de pagamento do DAM.
Entre os itens a serem avaliados temos o estado dos pneus, sistema elétrico, carroceria, condições gerais do veículo e conformidade com as normas de segurança.
A identidade visual também é verificada, conforme o Decreto Municipal nº 14.415/2019, que exige a fixação de um adesivo de até 14 cm x 14 cm no canto superior direito do vidro traseiro com a logomarca do aplicativo ou a frase: “Este veículo trabalha por aplicativos”.
Outro critério obrigatório é o tempo de uso do automóvel, que não pode ultrapassar 10 anos.
Pontos de atendimento da Etufor para vistoria de veículos de aplicativo:
- Avenida João Pessoa, 6643 - Parangaba;
- Av. Godofredo Maciel, 2841 - Maraponga;
- Rodovia BR-116, 6100 - Aerolândia;
- Av. Carneiro Mendonça, 750 - Demócrito Rocha;
- Sede da Etufor - Av. Juscelino Kubitschek, 5451 - Passaré.
Como fazer a vistoria online?
Já a vistoria online pode ser feita pelo proprietário por meio da plataforma clickvistoria.com.br, seguindo as instruções.
No processo, será necessário enviar 30 fotos e quatro vídeos que comprovem as condições dos itens verificados na inspeção presencial.
Veja o passo a passo:
- Acesse o site Click Vistoria;
- Preencha seus dados pessoais e as informações do veículo;
- Efetue o pagamento da taxa, que tem o mesmo valor da vistoria presencial;
- Siga as orientações da plataforma e envie as fotos e vídeos solicitados do veículo;
- O selo virtual será gerado e enviado para o e-mail, sem necessidade de deslocamento.
Quem deseja atuar como motorista de aplicativo precisa de vistoria?
Independentemente da numeração da placa, os motoristas que desejam atuar por aplicativos devem marcar a vistoria imediatamente, seja presencial ou online. O importante é que as vistorias sejam feitas até o final do ano de 2025.