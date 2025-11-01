Mais de 8 mil vagas estão abertas para cursos na Rede Cuca, em novembro

Há 1.096 oportunidades em cursos de formação, tecnologia e artes, e 7.080 em modalidades esportivas

As pessoas interessadas em aprender por meio de cursos de formação, tecnologia, artes e em modalidades esportivas, poderão se inscrever para as mais de 8 mil vagas da Rede Cuca , em Fortaleza , que estão abertas para o mês de novembro.

No total, são ofertadas 8.176 vagas para este mês na Rede Cuca, sendo 1.096 oportunidades em cursos de formação, tecnologia e artes, e 7.080 em modalidades esportivas.



Os cursos contemplam diversas áreas, incluindo fotografia, informática básica, criação de programas computacionais, libras, música (instrumentos de corda), violão, hip hop, jazz, teatro, balé, ritmos e outros.



Para a inscrição, é preciso apresentar RG, CPF, comprovante de endereço, atestado de aptidão física e e-mail válido. O atestado é obrigatório apenas para as atividades esportivas.

