Mais de 8 mil vagas estão abertas para cursos na Rede Cuca, em novembro

Mais de 8 mil vagas estão abertas para cursos na Rede Cuca, em novembroHá 1.096 oportunidades em cursos de formação, tecnologia e artes, e 7.080 em modalidades esportivas
As pessoas interessadas em aprender por meio de cursos de formação, tecnologia, artes e em modalidades esportivas, poderão se inscrever para as mais de 8 mil vagas da Rede Cuca, em Fortaleza, que estão abertas para o mês de novembro.
No total, são ofertadas 8.176 vagas para este mês na Rede Cuca, sendo 1.096 oportunidades em cursos de formação, tecnologia e artes, e 7.080 em modalidades esportivas.
Os cursos contemplam diversas áreas, incluindo fotografia, informática básica, criação de programas computacionais, libras, música (instrumentos de corda), violão, hip hop, jazz, teatro, balé, ritmos e outros.
Para a inscrição, é preciso apresentar RG, CPF, comprovante de endereço, atestado de aptidão física e e-mail válido. O atestado é obrigatório apenas para as atividades esportivas.
O atendimento ocorre, por ordem de chegada, entre 8h e 18h, em todas as unidades da Rede Cuca.
As ofertas são distribuídas entre os cinco equipamentos:
- Rede Cuca Barra;
- Rede Cuca Jangurussu;
- Rede Cuca Mondubim;
- Rede Cuca José Walter e
- Rede Cuca Pici.
As inscrições presenciais ocorrem de acordo com o seguinte cronograma:
- 4/11 – Cursos de formação, tecnologia e artes
- 5/11 – Marcação dos treinos de natação (adulto e infantil)
- 6/11 – Artes marciais
- 7/11 – Demais modalidades esportivas e hidroginástica