Saiba quais são e onde estão os cemitérios em Fortaleza

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 11-05-2025: Familiares visitam suas mães e avós, no Cemitério Parque da Paz. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

A palavra grega Koimeterion originou a versão em latim em Coemeterium, que hoje conhecemos como cemitério. O espaço tem a função de tornar a despedida a um amigo ou ente querido mais acolhedor, servindo como um local de repouso àqueles que partiram, e um lugar de memória aos que ficam. Em Fortaleza, cemitérios públicos e privados fornecem à população uma opção de resguardar os restos mortais daqueles que já faleceram. O POVO explicou como cada serviço funciona.

LEIA | Assombros e memórias guiam rota imersiva no cemitério São João Batista Cemitérios públicos na Capital Na Capital, existem cinco cemitérios públicos, geridos pela Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor). Antigamente, os espaços eram propriedades particulares e posteriormente passaram a ser administrados pelo município. O direito ao uso dos jazigos é garantido às famílias concessionárias que adquiriram esses espaços no passado. Para manter a regularização, é necessário apresentar a documentação comprobatória, que possui validade de cinco anos e deve ser renovada diretamente na Regional correspondente.

O maior de todos é o Cemitério Parque Bom Jardim, e também o único destinado ao atendimento geral do público. A capacidade do espaço está em cerca de 59 mil jazigos, com uma média de 375 sepultamentos por mês. O Bom Jardim passa por uma manutenção de vagas a cada cinco anos, onde é feita uma exumação dos corpos, com base na lei nº 7596/1994. O procedimento é feito para dar mais espaço para novos sepultamentos. Os corpos são destinados a ossuários no próprio cemitério. A pasta informou que o último processo de exumação ocorreu em agosto último, conforme publicação formalizada pelo Diário Oficial do Município (DOM), edição nº 17.894.

A Cegor também é responsável por outros quatro cemitérios públicos, são eles o São Vicente de Paula, no Mucuripe; Santo Antônio, no Antônio Bezerra; São José, na Parangaba; e Messejana, no bairro homônimo. Quatro dos cinco cemitérios públicos de Fortaleza estão com capacidade máxima; VEJA O cemitério da Parangaba possui, aproximadamente, 4.500 jazigos e realiza, em média, 24 sepultamentos por mês.