Saiba quais são e onde estão os cemitérios em Fortaleza

Saiba quais são e onde estão os cemitérios em FortalezaComo um espaço de memória aos que ficam e de repouso aos que se foram, os cemitérios estão por toda parte. O POVO explicou como cada espaço funciona
A palavra grega Koimeterion originou a versão em latim em Coemeterium, que hoje conhecemos como cemitério. O espaço tem a função de tornar a despedida a um amigo ou ente querido mais acolhedor, servindo como um local de repouso àqueles que partiram, e um lugar de memória aos que ficam.
Em Fortaleza, cemitérios públicos e privados fornecem à população uma opção de resguardar os restos mortais daqueles que já faleceram. O POVO explicou como cada serviço funciona.
Cemitérios públicos na Capital
Na Capital, existem cinco cemitérios públicos, geridos pela Coordenadoria Especial de Apoio à Governança das Regionais (Cegor).
Antigamente, os espaços eram propriedades particulares e posteriormente passaram a ser administrados pelo município. O direito ao uso dos jazigos é garantido às famílias concessionárias que adquiriram esses espaços no passado.
Para manter a regularização, é necessário apresentar a documentação comprobatória, que possui validade de cinco anos e deve ser renovada diretamente na Regional correspondente.
O maior de todos é o Cemitério Parque Bom Jardim, e também o único destinado ao atendimento geral do público. A capacidade do espaço está em cerca de 59 mil jazigos, com uma média de 375 sepultamentos por mês.
O Bom Jardim passa por uma manutenção de vagas a cada cinco anos, onde é feita uma exumação dos corpos, com base na lei nº 7596/1994. O procedimento é feito para dar mais espaço para novos sepultamentos. Os corpos são destinados a ossuários no próprio cemitério.
A pasta informou que o último processo de exumação ocorreu em agosto último, conforme publicação formalizada pelo Diário Oficial do Município (DOM), edição nº 17.894.
A Cegor também é responsável por outros quatro cemitérios públicos, são eles o São Vicente de Paula, no Mucuripe; Santo Antônio, no Antônio Bezerra; São José, na Parangaba; e Messejana, no bairro homônimo.
O cemitério da Parangaba possui, aproximadamente, 4.500 jazigos e realiza, em média, 24 sepultamentos por mês.
Já o cemitério do Antônio Bezerra, possui cerca de 1.700 jazigos e realiza, em média, 20 sepultamentos por mês. O do Mucuripe, conta com cerca de 1.050 túmulos e registra entre 10 e 15 sepultamentos mensais.
O cemitério de Messejana possui 750 sepulturas, com uma média mensal de 25 a 30 sepultamentos.
Para o procedimento de exumação de corpos nestes quatro cemitérios, a Cegor informou que é iniciada uma solicitação formal do familiar junto à regional, que aciona o cemitério responsável pela execução, segundo as normas legais e sanitárias vigentes.
As remoções são realizadas conforme a necessidade, sendo dispensadas quando a família dispõe de gavetas livres.
Questionada sobre a possibilidade da criação de um crematório público na Capital, a gestão estuda a viabilidade de implantação, considerando aspectos técnicos, ambientais e orçamentários, mas ainda não há definição sobre local, prazos ou investimentos previstos.
Como ter acesso a um cemitério público?
Quando alguém falece e a família se encontra em uma situação de vulnerabilidade social, os setores de Assistência Social das unidades hospitalares ou os serviços funerários intermedeiam a solicitação e a entrega da documentação necessária para o sepultamento.
Em paralelo, a equipe administrativa coordenada pela Regional 5 verifica a organização das vagas e emite a autorização para o procedimento.
Em Fortaleza, o auxílio-funeral pode ser obtido através dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS).
- Cemitério Parque Bom Jardim - Estr. do Jatobá, 2668, Siqueira. Fortaleza (CE)
- Cemitério São Vicente de Paula - Avenida da Abolição, 3986, Mucuripe. Fortaleza (CE)
- Cemitério Santo Antônio - Rua Professor Leite Gondim, 525, Antônio Bezerra. Fortaleza (CE)
- Cemitério São José - Rua Napoleão Quezado, 325, Parangaba. Fortaleza (CE)
- Cemitério Público da Messejana - Rua Pe Severiano, 290, Messejana. Fortaleza (CE)
Saiba quais são os cemitérios privados em Fortaleza
Não há um quantitativo ou dados específicos sobre os cemitérios privados na Capital. Conforme a Associação de Cemitérios e Crematórios do Brasil (Acembra) e o Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (Sincep), foi iniciado o mapeamento de dados do setor, no ano de 2021.
O projeto não foi concluído em virtude de alguns fatores. Conforme a Acembra a equipe é reduzida, também há a dimensão demográfica — pesquisa com a população — do estudo e limitações do orçamento das entidades.
O mais famoso deles, é o Cemitério São João Batista. O espaço é privado, porém, faz parte da Irmandade Beneficente da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza.
O cemitério possui 15 mil jazigos e realiza, por mês, 120 sepultamentos. A manutenção é feita por colaboradores do serviço de conservação e limpeza, bem como serviço de segurança.
A administração informou que exumações são feitas mediante solicitação dos responsáveis dos jazigos. Respeitando o período de 5 anos após a data do sepultamento, seguindo assim, a lei municipal.
Sepultamentos, somente serão feitos com a propriedade comprada e em dias. O cemitério é aberto ao público todos os dias, das 7 às 17 horas.
O jazigo pode comportar mais de uma pessoa e possui divisórias que permitem a retirada de um corpo sem interferir nos outros.
No pagamento, estão anexados também outros serviços fúnebres. Por exemplo, a organização do sepultamento, enterro, decoração do jazigo e manutenção. O valor da manutenção varia de acordo com cada instituição.
O POVO mapeou alguns locais privados que oferecem serviço de sepultamento com atuação na Capital. Confira abaixo:
- Cemitério São João Batista - Rua Padre Mororó, S/N, Centro. Fortaleza (CE)
- Cemitério Parque da Saudade - Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 4454, Passaré. Fortaleza (CE)
- Cemitério Memorial Vale da Saudade: CSC - Av. Edilson Brasil Soares, 1181, Edson Queiroz. Fortaleza (CE)
