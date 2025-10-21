Avenida Humberto Monte é a primeira via a receber Faixa Azul para motos

Trechos onde será implantado corredor para motos na avenida Humberto Monte / Crédito: FÁBIO LIMA

A Faixa Azul para motos começou a ser implantada em caráter experimental nessa segunda-feira, 20, pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A avenida Humberto Monte foi a primeira via a receber a sinalização. AMC irá acompanhar os efeitos da intervenção, analisando os resultados alcançados, recomendações técnicas e parâmetros que visem aprimorar o uso da sinalização.

Medida vinha sendo estudada desde abril, e visa aumentar a segurança e diminuir os acidentes no trânsito. Escolha de avenida levou em consideração ocorrência e severidade de acidentes A iniciativa começou a ser implementada, em caráter experimental, na avenida Humberto Monte, no trecho compreendido entre as ruas José de Pontes e Rio Grande do Sul. Ainda segundo a pasta, a escolha da avenida Humberto Monte levou em consideração a ocorrência e severidade de acidentes; existência prévia de infraestrutura cicloviária; e condições geométricas adequadas que permitissem manter a seção viária, sem necessidade de alterar o número de faixas ou as permissões de estacionamento existentes. Autorização foi concedida pelo Ministério dos Transportes (MT), por meio da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), através da portaria nº 752, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 1º de outubro.

Objetivo da medida é disciplinar o fluxo de veículos, reduzir conflitos no trânsito e tornar os trajetos mais eficientes. LEIA: Motociclistas opinam sobre faixa prioritária para motos em vias de Fortaleza Também conhecida como ‘motofaixa’, a faixa é prioritária para motociclistas, e não obrigatória.