Dia de Finados: famílias fazem preparativos e antecipam homenagens nos cemitérios de Fortaleza

Preparação para o Dia de Finados no cemitério São João Batista / Crédito: FCO FONTENELE

Com a proximidade do Dia de Finados, no próximo domingo, 2, os cemitérios de Fortaleza se dedicam em fazer os últimos reparos, garantindo que os espaços estejam preparados para as celebrações em memória de quem partiu. Apesar disso, já há uma movimentação discreta de pessoas que preferem antecipar a visita para evitar o grande fluxo do fim de semana. LEIA TAMBÉM | Dia de Finados 2025 é feriado? Veja significado da data



No Cemitério São Vicente de Paula, no bairro Mucuripe, na manhã desta sexta-feira, 31, funcionários e famíliares se concentravam nos últimos reparos no cemitério. “Mas, de acordo com os anos anteriores, amanhã já começa a chegar gente. No domingo é que o movimento se intensifica”, explica Henrique Eduardo, que trabalha há mais de 30 anos no local. Atualmente, os trabalhos estão concentrados na última pintura da fachada da capela. No Cemitério São João Batista, no Centro, vendedores já iniciaram a comercialização de flores e velas do lado de fora, enquanto funcionários realizam podas de árvores e serviços de limpeza no interior do cemitério. O dia também marcou a chegada dos primeiros familiares para visitas antecipadas, seja por compromissos pessoais ou para evitar a movimentação intensa do fim de semana. Acompanhada da irmã, do marido e dos filhos, a professora Emiliana Pinheiro Costa, 56, viajou cerca de 120 km, de Banabuiú, no Sertão Central, a Fortaleza, apenas para visitar os familiares enterrados no cemitério. Seus pais, primos, uma tia, além de uma babá que cuidou por anos das crianças de sua família.

“Tivemos que vir antes, porque amanhã vamos nos dedicar a ver os familiares do meu esposo. Já no domingo mesmo, gostamos de ir à missa. Assim podemos orar por todos os nossos familiares”, explica. Segundo Emiliana, a ida anual ao cemitério é uma tradição mantida desde a infância, herdada de sua mãe. “Essa caminhada que fazemos dentro do cemitério é muito reflexiva. É uma pausa na vida. A decisão de vir aqui é como se fosse uma forma de estar perto deles. A gente revive as alegrias e também o sofrimento que eles passaram antes de morrer.” Acompanhada da família, Emiliana Pinheiro Costa viajou de Banabuiú a Fortaleza para ver os parentes falecidos Crédito: Lara Vieira/Reprodução

Valéria afirma que a família costuma visitar no Dia de Finados, mas, neste ano, não poderá comparecer no domingo. Para ela, a data é marcada mais por gratidão do que por tristeza. “Gratidão por tudo que eles fizeram por nós. É um momento de acolhimento, de tudo o que recebemos em vida.” Valéria Saraiva e sua família, a irmã Claudia e o filho, padre Diego Juaçaba Crédito: Lara Vieira/Reprodução Ela ressalta, contudo, tristeza ao ver muitos túmulos em estado de abandono. “No meu entendimento, isso acontece porque as novas gerações acabam esquecendo. A gente vai deixando de passar essa tradição para os filhos. Isso não deveria acontecer”, afirma.