Dia de Finados: veja o que abre e fecha no feriado em Fortaleza

Dia de Finados / Crédito: Samuel Setubal / OPOVO

Neste domingo, 2 de novembro, é comemorado o Dia de Finados. A data dedica-se à memória daqueles que já partiram e um momento de homenagem aos entes queridos falecidos. Diferente de alguns anos anteriores, o Dia de Finados de 2025 cai em um domingo. Entenda o feriado e confira o que abre e fecha em Fortaleza:

Dia 2 de novembro é feriado nacional oficializado pela Lei nº 10.607/2002. Ou seja, celebrado em todo o território brasileiro, em referência ao Dia de Finados. A tradição remonta ao século XI, quando a Igreja Católica instituiu oficialmente a data para lembrar e rezar por todas as almas, logo após o Dia de Todos os Santos, em 1º de novembro. Orar pelos mortos é uma prática registrada desde o Antigo Testamento. No Brasil, é comum que as famílias visitem cemitérios, levem flores, acendam velas e façam orações.

Dia de Finados: abre e fecha dos serviços públicos em Fortaleza

Ônibus

Para o feriado, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) reforçará o transporte público com a disponibilização de 23 ônibus reservas circulando entre às 5h e 19h. Haverá reforço em 19 linhas que circulam nas proximidades dos cemitérios públicos. A operação especial conta também com três linhas criadas exclusivamente para atender o Cemitério Parque Bom Jardim, o maior da Capital. Linhas especiais com destino ao cemitério:

970 - Conjunto Ceará / Cemitério Bom Jardim

980 - Siqueira / Cemitério Bom Jardim

965 - Siqueira / Cemitério Bom Jardim II Metrô e VLT

O funcionamento dos trens do metrô e Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) em Fortaleza não serão afetados, já que eles não costumam rodar aos domingos. Feriado de Dia de Finados: confira horários do comércio em Fortaleza

Lojas e comércio de rua

Os lojistas da Capital poderão abrir no dia 2 de novembro, conforme acordado na Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026, segundo o Sindilojas Fortaleza. Ou seja, o funcionamento é decisão de cada estabelecimento, condicionado à homologação junto à entidade, conforme regras acordadas.

As lojas que não costumam abrir aos domingos podem não funcionar. Supermercados

Todos os supermercados de Fortaleza e Região Metropolitana estarão em funcionamento normal, informou a Associação Cearense de Supermercados (Acesu). Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos não funcionam em feriados municipais, estaduais e federais, incluindo o Dia de Finados, 2 de novembro.