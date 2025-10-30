Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia de Finados: veja o que abre e fecha no feriado em Fortaleza

Dia de Finados: veja o que abre e fecha no feriado em Fortaleza

O feriado de 2 de novembro refere-se à memória dos entes queridos falecidos e tem programação especial. Veja o que funciona na Capital no Dia de Finados
Neste domingo, 2 de novembro, é comemorado o Dia de Finados. A data dedica-se à memória daqueles que já partiram e um momento de homenagem aos entes queridos falecidos.

Diferente de alguns anos anteriores, o Dia de Finados de 2025 cai em um domingo. Entenda o feriado e confira o que abre e fecha em Fortaleza:

2 de novembro é feriado? Entenda

Dia 2 de novembro é feriado nacional oficializado pela Lei nº 10.607/2002. Ou seja, celebrado em todo o território brasileiro, em referência ao Dia de Finados.

A tradição remonta ao século XI, quando a Igreja Católica instituiu oficialmente a data para lembrar e rezar por todas as almas, logo após o Dia de Todos os Santos, em 1º de novembro.

Orar pelos mortos é uma prática registrada desde o Antigo Testamento. No Brasil, é comum que as famílias visitem cemitérios, levem flores, acendam velas e façam orações.  

Dia de Finados: abre e fecha dos serviços públicos em Fortaleza

Ônibus

Para o feriado, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) reforçará o transporte público com a disponibilização de 23 ônibus reservas circulando entre às 5h e 19h. Haverá reforço em 19 linhas que circulam nas proximidades dos cemitérios públicos.

A operação especial conta também com três linhas criadas exclusivamente para atender o Cemitério Parque Bom Jardim, o maior da Capital.

Linhas especiais com destino ao cemitério:

  • 970 - Conjunto Ceará / Cemitério Bom Jardim
  • 980 - Siqueira / Cemitério Bom Jardim
  • 965 - Siqueira / Cemitério Bom Jardim II

Metrô e VLT

O funcionamento dos trens do metrô e Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) em Fortaleza não serão afetados, já que eles não costumam rodar aos domingos.

Feriado de Dia de Finados: confira horários do comércio em Fortaleza

Lojas e comércio de rua

Os lojistas da Capital poderão abrir no dia 2 de novembro, conforme acordado na Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026, segundo o Sindilojas Fortaleza.

Ou seja, o funcionamento é decisão de cada estabelecimento, condicionado à homologação junto à entidade, conforme regras acordadas.

As lojas que não costumam abrir aos domingos podem não funcionar.

Supermercados

Todos os supermercados de Fortaleza e Região Metropolitana estarão em funcionamento normal, informou a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos não funcionam em feriados municipais, estaduais e federais, incluindo o Dia de Finados, 2 de novembro.

Vale lembrar que a data caí em um domingo, que não é considerado dia útil para fins de operações praticadas no mercado financeiro.

Dia de Finados: veja o funcionamento dos shoppings no domingo em Fortaleza

Shopping Iguatemi Bosque

  • Lojas e quiosques: 10h às 21h
  • Alimentação (praças e quiosques): 10h às 21h
  • Restaurantes: 11h30min às 21h
  • Lazer: 10h às 21h
  • Cinema: 13h às 21h
  • Supermercados: 7h às 21h
  • Academia Bodytech: 7h às 12h
  • Serviços (Detran, Polícia Federal, Casa do Cidadão, Correios): fechados

Shoppings Riomar Fortaleza e Kennedy

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h
  • Alimentação e lazer: 10h30min às 22h
  • Academias: funcionam em horário diferenciado, conforme determinação própria
  • Casa do Cidadão: fechada
  • Detran: fechado
  • Correios: fechado

Shopping Del Passeo

  • Lojas e quiosques: 12h às 20h
  • Day Play e praça de alimentação: 11h às 22h
  • Lojas Americana: 12h às 20h
  • Cinema: sessões a partir das 13h
  • Mercadinhos São Luiz: 7h às 20h

Terrazo Shopping (Eusébio)

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h
  • Alimentação e lazer: 11h às 22h
  • Greenlife: 8h às 12h
  • Supermercado Guará: 7h às 22h

Shopping Giga Mall

  • Lojas e quiosques: 9h às 14h
  • Alimentação e lazer: 9h às 14h

Grand Shopping Messejana

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h
  • Praça de Alimentação: 11h às 22h
  • Cinema: conforme programação
  • Academia Smart Fit: conforme programação
  • Bancos Itaú e Caixa Econômica: fechados

Shopping Benfica

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h
  • Praça de alimentação: 11h às 21h
  • Cinema: conforme programação 
  • Banco: fechado
  • Lotérica: fechada
  • Casa do Cidadão: fechada
  • Detran: fechado
  • Supermercado São Luiz: 7h às 21h
  • Lojas Americanas: 13h às 21h
  • Pague Menos: 13h às 21h

Shopping Parangaba

  • Lojas e quiosques: 13h às 21h
  • Praça de alimentação: 11h às 21h
  • Academia Selfit: 8h às 14h
  • Clínica Seu Doutor: conforme horários agendados
  • Cagece: fechada
  • Vapt Vupt: fechado
  • Studio Games, Clubinho do Mar e Aero Jump: 13h às 21h
  • Game Station: 10h às 22h
  • Farmácias: 13h às 21h
  • Cinema: seguirá a programação regular

