Dia de Finados: veja o que abre e fecha no feriado em Fortaleza

Dia de Finados: veja o que abre e fecha no feriado em FortalezaO feriado de 2 de novembro refere-se à memória dos entes queridos falecidos e tem programação especial. Veja o que funciona na Capital no Dia de Finados
Neste domingo, 2 de novembro, é comemorado o Dia de Finados. A data dedica-se à memória daqueles que já partiram e um momento de homenagem aos entes queridos falecidos.
Diferente de alguns anos anteriores, o Dia de Finados de 2025 cai em um domingo. Entenda o feriado e confira o que abre e fecha em Fortaleza:
2 de novembro é feriado? Entenda
Dia 2 de novembro é feriado nacional oficializado pela Lei nº 10.607/2002. Ou seja, celebrado em todo o território brasileiro, em referência ao Dia de Finados.
A tradição remonta ao século XI, quando a Igreja Católica instituiu oficialmente a data para lembrar e rezar por todas as almas, logo após o Dia de Todos os Santos, em 1º de novembro.
Orar pelos mortos é uma prática registrada desde o Antigo Testamento. No Brasil, é comum que as famílias visitem cemitérios, levem flores, acendam velas e façam orações.
Dia de Finados: abre e fecha dos serviços públicos em Fortaleza
Ônibus
Para o feriado, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) reforçará o transporte público com a disponibilização de 23 ônibus reservas circulando entre às 5h e 19h. Haverá reforço em 19 linhas que circulam nas proximidades dos cemitérios públicos.
A operação especial conta também com três linhas criadas exclusivamente para atender o Cemitério Parque Bom Jardim, o maior da Capital.
Linhas especiais com destino ao cemitério:
- 970 - Conjunto Ceará / Cemitério Bom Jardim
- 980 - Siqueira / Cemitério Bom Jardim
- 965 - Siqueira / Cemitério Bom Jardim II
Metrô e VLT
O funcionamento dos trens do metrô e Veículos Leves sobre Trilhos (VLT) em Fortaleza não serão afetados, já que eles não costumam rodar aos domingos.
Feriado de Dia de Finados: confira horários do comércio em Fortaleza
Lojas e comércio de rua
Os lojistas da Capital poderão abrir no dia 2 de novembro, conforme acordado na Convenção Coletiva de Trabalho 2025/2026, segundo o Sindilojas Fortaleza.
Ou seja, o funcionamento é decisão de cada estabelecimento, condicionado à homologação junto à entidade, conforme regras acordadas.
As lojas que não costumam abrir aos domingos podem não funcionar.
Supermercados
Todos os supermercados de Fortaleza e Região Metropolitana estarão em funcionamento normal, informou a Associação Cearense de Supermercados (Acesu).
Bancos
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os bancos não funcionam em feriados municipais, estaduais e federais, incluindo o Dia de Finados, 2 de novembro.
Vale lembrar que a data caí em um domingo, que não é considerado dia útil para fins de operações praticadas no mercado financeiro.
Dia de Finados: veja o funcionamento dos shoppings no domingo em Fortaleza
Shopping Iguatemi Bosque
- Lojas e quiosques: 10h às 21h
- Alimentação (praças e quiosques): 10h às 21h
- Restaurantes: 11h30min às 21h
- Lazer: 10h às 21h
- Cinema: 13h às 21h
- Supermercados: 7h às 21h
- Academia Bodytech: 7h às 12h
- Serviços (Detran, Polícia Federal, Casa do Cidadão, Correios): fechados
Shoppings Riomar Fortaleza e Kennedy
- Lojas e quiosques: 13h às 21h
- Alimentação e lazer: 10h30min às 22h
- Academias: funcionam em horário diferenciado, conforme determinação própria
- Casa do Cidadão: fechada
- Detran: fechado
- Correios: fechado
Shopping Del Passeo
- Lojas e quiosques: 12h às 20h
- Day Play e praça de alimentação: 11h às 22h
- Lojas Americana: 12h às 20h
- Cinema: sessões a partir das 13h
- Mercadinhos São Luiz: 7h às 20h
Terrazo Shopping (Eusébio)
- Lojas e quiosques: 13h às 21h
- Alimentação e lazer: 11h às 22h
- Greenlife: 8h às 12h
- Supermercado Guará: 7h às 22h
Shopping Giga Mall
- Lojas e quiosques: 9h às 14h
- Alimentação e lazer: 9h às 14h
Grand Shopping Messejana
- Lojas e quiosques: 13h às 21h
- Praça de Alimentação: 11h às 22h
- Cinema: conforme programação
- Academia Smart Fit: conforme programação
- Bancos Itaú e Caixa Econômica: fechados
Shopping Benfica
- Lojas e quiosques: 13h às 21h
- Praça de alimentação: 11h às 21h
- Cinema: conforme programação
- Banco: fechado
- Lotérica: fechada
- Casa do Cidadão: fechada
- Detran: fechado
- Supermercado São Luiz: 7h às 21h
- Lojas Americanas: 13h às 21h
- Pague Menos: 13h às 21h
Shopping Parangaba
- Lojas e quiosques: 13h às 21h
- Praça de alimentação: 11h às 21h
- Academia Selfit: 8h às 14h
- Clínica Seu Doutor: conforme horários agendados
- Cagece: fechada
- Vapt Vupt: fechado
- Studio Games, Clubinho do Mar e Aero Jump: 13h às 21h
- Game Station: 10h às 22h
- Farmácias: 13h às 21h
- Cinema: seguirá a programação regular