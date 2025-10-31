Dia de Finados 2025: veja programação de missas em Fortaleza

Cemitérios e Igrejas de diversas regiões de Fortaleza farão programação especial para o Dia de Finados; confira horários das missas / Crédito: Samuel Setubal / OPOVO

Neste domingo, 2 de novembro, é comemorado o Dia de Finados, dedicado à memória daqueles que já partiram e um momento de homenagem aos entes queridos falecidos. Segundo a Arquidiocese de Fortaleza, todas as 148 paróquias vinculadas à entidade celebrarão a Missa dos Fiéis Defuntos.

A comunidade Católica Shalom promoverá o "Eu Creio na Vida Eterna" em 27 cemitérios da cidade. Segundo a organização, 6 mil missionários serão enviados para ajudar na programação do feriado. Em alguns dos cemitérios, também serão celebradas Missas presididas por padres da Comunidade Shalom. Padre Antônio Furtado celebrará às 18h, no Centro de Evangelização Shalom da Paz, localizado na Avenida Maria Tomásia, 72, Aldeota, encerrando a programação. A seguir, confira a agenda de cemitérios e paróquias de diferentes regiões da Capital para o Dia de Finados:

Cemitério São João Batista

Horário da missa: às 8h, 10h, 14h e 16h

Local: R. Padre Mororó, S/N - Centro, Fortaleza - CE, 60015-220 Cemitério Parque Bom Jardim Horário da missa: às 10h, 12h, 14h e 16h

Local: Estr. do Jatobá, 2668 - Siqueira, Fortaleza - CE, 60544-435 Cemitério São José

Horário da missa: às 7h, 12h e 15h

Local: R. Napoleão Quezado, 365 - Parangaba, Fortaleza - CE, 60710-010

Além das celebrações eucarísticas, haverá a veneração da Santa Coroa e oração pelos fiéis defuntos das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 14h30. Cemitério da Messejana

Horário da missa: às 9h e 16h

Local: Rua Pe Severiano, 290 - Messejana, Fortaleza - CE, 60871-565

Cemitério Santo Antônio

Horário da missa: às 7h e 17h

Local: Rua Professor Leite Gondim, 525 - Antônio Bezerra, Fortaleza - CE, 60360-332

A celebração de 7h será na Paróquia do Antônio Bezerra e às 17h, feita em frente ao cemitério.

Cemitério Parque da Paz

Horário da missa: às 9h e 16h

Horário da missa: durante todo o dia de domingo

Local: Rua Nossa Senhora das Graças, 255 - Pirambu, Fortaleza - CE, 60310-770 Paróquia Nossa Senhora das Dores

Horário da missa: às 6h30min, 9h, 17h e 19h

Local: Pça. Farias Brito, 1 - Farias Brito, Fortaleza - CE, 60011-280 Paróquia Bom Jesus dos Aflitos

Horário da missa: às 6h30, 8h30, 17h e 19h

Local: Av. Carlos Amora, 100 - Parangaba, Fortaleza - CE, 60740-101 Paróquia Cristo Redentor

Horário da missa: às 6h30min, 8h30min, 17h e 19h

Local: Rua Nossa Senhora das Graças, 1430 - Cristo Redentor, Fortaleza - CE, 60310-770 Regional 2 Paróquia Cristo Rei

Horário da missa: às 6h30min, 9h, 11h, 17h e 19h

Local: R. Nogueira Acioli, 805 - Aldeota, Fortaleza - CE, 60110-140 Paróquia Nossa Senhora da Paz

Horário da missa: às 8h, 11h, 16h, 18h e 20h

Local: R. Visc. de Mauá, 905 - Aldeota, Fortaleza - CE, 60125-160 Paróquia Nossa Senhora do Líbano

Horário da missa: às 9h30min e 18h

Local: R. República do Líbano, 15 - Meireles, Fortaleza - CE, 60160-140 Paróquia São João Batista

Horário da missa: às 7h, 8h30min e 17h30min

Local: R. Cap. Gustavo, 3940 - São João do Tauape, Fortaleza - CE, 60120-140 Paróquia Nossa Senhora da Saúde

Horário da missa: às 7h, 8h30, 17h e 19h

Local: Av. da Abolição, 3929 - Mucuripe, Fortaleza - CE, 60165-082 Paróquia Santa Luzia

Horário da missa: às 8h, 10h, 17h e 19h

Local: R. João Cordeiro, 679 - Meireles, Fortaleza - CE, 60110-300 Regional 3 Paróquia Jesus, Maria, José

Horário da missa: às 7h, 17h e 19h

Local: R. Rui Monte, 95 - Antônio Bezerra, Fortaleza - CE, 60360-640 Paróquia São Raimundo Nonato

Horário da missa: às 7h, 9h, 17h e 19h

Local: R. Delmiro de Farias, 1930 - Rodolfo Teófilo, Fortaleza - CE, 60430-170 Paróquia São Geraldo Magela

Horário da missa: às 7h, 9h, 17h e 19h

Local: Av. Bezerra de Menezes, 1256 - São Gerardo, Fortaleza - CE, 60325-005

Paróquia Santo Afonso de Ligório

Horário da missa: às 7h, 8h30mine 18h

Local: Av. Jovita Feitosa, 2733 - Parquelândia, Fortaleza - CE, 60455-410 Paróquia Senhor do Bonfim

Horário da missa: às 8h, 17h e 19h

Regional 4 Santuário Nossa Senhora Aparecida

Horário da missa: às 7h, 9h, 17h e 19h

Local: Av. Professor Gomes de Matos, 1921 - Montese, Fortaleza - CE, 60410-423 Paróquia Nossa Senhora de Nazaré

Horário da missa: às 6h30min, 8h, 11h, 16h30min, 18h e 19h30min

Local: R. André Chaves, 165 - Montese, Fortaleza - CE, 60416-135 Paróquia São Pio X

Horário da missa: às 8h, 17h e 19h

Local: Tv. Acre, 75 - Panamericano, Fortaleza - CE, 60441-685 Paróquia Nossa Senhora da Assunção

Horário da missa: às 7h, 9h e 17h

Local: Av. Dom Aloísio Lorscheider, 960 - Vila Velha, Fortaleza - CE, 60347-650 Paróquia Nossa Senhora da Piedade

Horário da missa: às 7h, 9h, 17h e 19h

Local: R. Joaquim Tôrres, 185 - Joaquim Távora (Fortaleza), Fortaleza - CE, 60135-130 Paróquia Mãe Santíssima

Horário da missa: às 7h, 17h e 19h

Local: Tv. José Pedra, S/N - Parque Dois Irmãos, Fortaleza - CE, 60743-236 Regional 5 Paróquia Santa Cecília

Horário da missa: às 7h, 17h e 19h

Local: R. Cel. João Correia, 2021 - Bom Jardim, Fortaleza - CE, 60543-322 Paróquia Santo Antônio de Pádua

Horário da missa: às 6h30min e 18h30min

Local: R. Lourenço Pessoa, 760 - Maraponga, Fortaleza - CE, 60710-690 Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Horário da missa: às 10h30min, 16h30min e 19h

Local: R. Wenefrido Melo, 88 - Mondubim, Fortaleza - CE, 60762-410 Paróquia Santíssima Trindade

Horário da missa: às 7h, 9h, 16h e 18h

