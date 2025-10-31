Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dia de Finados 2025: veja programação de missas em Fortaleza

Dia de Finados: programação de missas em cemitérios e paróquias de Fortaleza

No Dia de Finados é comum que as famílias visitem cemitérios, levem flores, acendam velas e façam orações. Veja a programação de missas em Fortaleza
Autor Yasmin Louise Szezerbatz
Autor
Yasmin Louise Szezerbatz Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Neste domingo, 2 de novembro, é comemorado o Dia de Finados, dedicado à memória daqueles que já partiram e um momento de homenagem aos entes queridos falecidos.

Segundo a Arquidiocese de Fortaleza, todas as 148 paróquias vinculadas à entidade celebrarão a Missa dos Fiéis Defuntos.

A comunidade Católica Shalom promoverá o "Eu Creio na Vida Eterna" em 27 cemitérios da cidade. Segundo a organização, 6 mil missionários serão enviados para ajudar na programação do feriado.

Em alguns dos cemitérios, também serão celebradas Missas presididas por padres da Comunidade Shalom.

Padre Antônio Furtado celebrará às 18h, no Centro de Evangelização Shalom da Paz, localizado na Avenida Maria Tomásia, 72, Aldeota, encerrando a programação.

A seguir, confira a agenda de cemitérios e paróquias de diferentes regiões da Capital para o Dia de Finados:

Leia mais

Dia de Finados 2025: programação das missas em cemitérios de Fortaleza

Cemitério São João Batista

  • Horário da missa: às 8h, 10h, 14h e 16h
  • Local: R. Padre Mororó, S/N - Centro, Fortaleza - CE, 60015-220

Cemitério Parque Bom Jardim

  • Horário da missa: às 10h, 12h, 14h e 16h
  • Local: Estr. do Jatobá, 2668 - Siqueira, Fortaleza - CE, 60544-435

Cemitério São José

  • Horário da missa: às 7h, 12h e 15h
  • Local: R. Napoleão Quezado, 365 - Parangaba, Fortaleza - CE, 60710-010

Além das celebrações eucarísticas, haverá a veneração da Santa Coroa e oração pelos fiéis defuntos das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 14h30.

Cemitério da Messejana

  • Horário da missa: às 9h e 16h
  • Local: Rua Pe Severiano, 290 - Messejana, Fortaleza - CE, 60871-565

Cemitério Santo Antônio

  • Horário da missa: às 7h e 17h
  • Local: Rua Professor Leite Gondim, 525 - Antônio Bezerra, Fortaleza - CE, 60360-332

A celebração de 7h será na Paróquia do Antônio Bezerra e às 17h, feita em frente ao cemitério.

Cemitério Parque da Paz

  • Horário da missa: às 9h e 16h
  • Local: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 4454 - Passaré, Fortaleza - CE, 60861-634

Leia mais

Dia de Finados 2025: programação das missas em paróquias de Fortaleza

Regional 1

Paróquia Nossa Senhora das Graças

  • Horário da missa: durante todo o dia de domingo
  • Local: Rua Nossa Senhora das Graças, 255 - Pirambu, Fortaleza - CE, 60310-770

Paróquia Nossa Senhora das Dores

  • Horário da missa: às 6h30min, 9h, 17h e 19h
  • Local: Pça. Farias Brito, 1 - Farias Brito, Fortaleza - CE, 60011-280

Paróquia Bom Jesus dos Aflitos

  • Horário da missa: às 6h30, 8h30, 17h e 19h
  • Local: Av. Carlos Amora, 100 - Parangaba, Fortaleza - CE, 60740-101

Paróquia Cristo Redentor

  • Horário da missa: às 6h30min, 8h30min, 17h e 19h
  • Local: Rua Nossa Senhora das Graças, 1430 - Cristo Redentor, Fortaleza - CE, 60310-770

Regional 2

Paróquia Cristo Rei

  • Horário da missa: às 6h30min, 9h, 11h, 17h e 19h
  • Local: R. Nogueira Acioli, 805 - Aldeota, Fortaleza - CE, 60110-140

Paróquia Nossa Senhora da Paz

  • Horário da missa: às 8h, 11h, 16h, 18h e 20h
  • Local: R. Visc. de Mauá, 905 - Aldeota, Fortaleza - CE, 60125-160

Paróquia Nossa Senhora do Líbano

  • Horário da missa: às 9h30min e 18h
  • Local: R. República do Líbano, 15 - Meireles, Fortaleza - CE, 60160-140

Paróquia São João Batista

  • Horário da missa: às 7h, 8h30min e 17h30min
  • Local: R. Cap. Gustavo, 3940 - São João do Tauape, Fortaleza - CE, 60120-140

Paróquia Nossa Senhora da Saúde

  • Horário da missa: às 7h, 8h30, 17h e 19h
  • Local: Av. da Abolição, 3929 - Mucuripe, Fortaleza - CE, 60165-082

Paróquia Santa Luzia

  • Horário da missa: às 8h, 10h, 17h e 19h
  • Local: R. João Cordeiro, 679 - Meireles, Fortaleza - CE, 60110-300

Regional 3

Paróquia Jesus, Maria, José

  • Horário da missa: às 7h, 17h e 19h
  • Local: R. Rui Monte, 95 - Antônio Bezerra, Fortaleza - CE, 60360-640

Paróquia São Raimundo Nonato

  • Horário da missa: às 7h, 9h, 17h e 19h
  • Local: R. Delmiro de Farias, 1930 - Rodolfo Teófilo, Fortaleza - CE, 60430-170

Paróquia São Geraldo Magela

  • Horário da missa: às 7h, 9h, 17h e 19h
  • Local: Av. Bezerra de Menezes, 1256 - São Gerardo, Fortaleza - CE, 60325-005

Paróquia Santo Afonso de Ligório

  • Horário da missa: às 7h, 8h30mine 18h
  • Local: Av. Jovita Feitosa, 2733 - Parquelândia, Fortaleza - CE, 60455-410

Paróquia Senhor do Bonfim

  • Horário da missa: às 8h, 17h e 19h
  • Local: R. Padre Anchieta, 400 - Monte Castelo, Fortaleza - CE, 60325-520

Regional 4

Santuário Nossa Senhora Aparecida

  • Horário da missa: às 7h, 9h, 17h e 19h
  • Local: Av. Professor Gomes de Matos, 1921 - Montese, Fortaleza - CE, 60410-423

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré

  • Horário da missa: às 6h30min, 8h, 11h, 16h30min, 18h e 19h30min
  • Local: R. André Chaves, 165 - Montese, Fortaleza - CE, 60416-135

Paróquia São Pio X

  • Horário da missa: às 8h, 17h e 19h
  • Local: Tv. Acre, 75 - Panamericano, Fortaleza - CE, 60441-685

Paróquia Nossa Senhora da Assunção

  • Horário da missa: às 7h, 9h e 17h
  • Local: Av. Dom Aloísio Lorscheider, 960 - Vila Velha, Fortaleza - CE, 60347-650

Paróquia Nossa Senhora da Piedade

  • Horário da missa: às 7h, 9h, 17h e 19h
  • Local: R. Joaquim Tôrres, 185 - Joaquim Távora (Fortaleza), Fortaleza - CE, 60135-130

Paróquia Mãe Santíssima

  • Horário da missa: às 7h, 17h e 19h
  • Local: Tv. José Pedra, S/N - Parque Dois Irmãos, Fortaleza - CE, 60743-236

Regional 5

Paróquia Santa Cecília

  • Horário da missa: às 7h, 17h e 19h
  • Local: R. Cel. João Correia, 2021 - Bom Jardim, Fortaleza - CE, 60543-322

Paróquia Santo Antônio de Pádua

  • Horário da missa: às 6h30min e 18h30min
  • Local: R. Lourenço Pessoa, 760 - Maraponga, Fortaleza - CE, 60710-690

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

  • Horário da missa: às 10h30min, 16h30min e 19h
  • Local: R. Wenefrido Melo, 88 - Mondubim, Fortaleza - CE, 60762-410

Paróquia Santíssima Trindade

  • Horário da missa: às 7h, 9h, 16h e 18h
  • Local: Av. C, 311 - Pref. José Walter, Fortaleza - CE, 60750-020

Leia mais

Regional 6

Paróquia Nossa Senhora da Glória

  • Horário da missa: às 7h, 9h, 11h, 17h e 19h
  • Local: Av. Oliveira Paiva, 905 - Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE, 60822-130

Paróquia Coração Imaculado de Maria

  • Horário da missa: às às 7h, 12h e 19h
  • Local: Rua Professor Miramar da Ponte, 305 - Henrique Jorge, Fortaleza - CE, 60521-065

Paróquia São Francisco de Assis

  • Horário da missa: às 7h e 19h
  • Local: Av. Alberto Craveiro, 900 - Dias Macedo, Fortaleza - CE, 60860-012

Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus

  • Horário da missa: às 7h30min, 10h, 17h e 19h
  • Local: R. Cap. Uruguai, 300 - Alto da Balança, Fortaleza - CE, 60851-100

Regional 7

Paróquia São João Eudes

  • Horário da missa: às 7h, 9h, 17h e 19h
  • Local: R. José Guilherme da Costa, 60 - Eng. Luciano Cavalcante, Fortaleza - CE, 60810-480

Centro

Paróquia São Benedito

  • Horário da missa: às 8h e 17h
  • Local:  Avenida Imperador, 1165 - Centro, Fortaleza - CE, 60015-052

Paróquia São José (Catedral Metropolitana)

  • Horário da missa: às 9h, 11h, 17h e 19h 
  • Local:  R. Sobral - Centro, Fortaleza - CE, 60030-030

Santuário Nossa Senhora de Fátima

  • Horário da  missa: às 7h, 9h, 12h, 17h e 19h
  • Local: Av. Treze de Maio, 200 - Fátima, Fortaleza - CE, 60040-530

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar