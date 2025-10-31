Dia de Finados 2025: veja programação de missas em Fortaleza

Dia de Finados: programação de missas em cemitérios e paróquias de FortalezaNo Dia de Finados é comum que as famílias visitem cemitérios, levem flores, acendam velas e façam orações. Veja a programação de missas em Fortaleza
Neste domingo, 2 de novembro, é comemorado o Dia de Finados, dedicado à memória daqueles que já partiram e um momento de homenagem aos entes queridos falecidos.
Segundo a Arquidiocese de Fortaleza, todas as 148 paróquias vinculadas à entidade celebrarão a Missa dos Fiéis Defuntos.
A comunidade Católica Shalom promoverá o "Eu Creio na Vida Eterna" em 27 cemitérios da cidade. Segundo a organização, 6 mil missionários serão enviados para ajudar na programação do feriado.
Em alguns dos cemitérios, também serão celebradas Missas presididas por padres da Comunidade Shalom.
Padre Antônio Furtado celebrará às 18h, no Centro de Evangelização Shalom da Paz, localizado na Avenida Maria Tomásia, 72, Aldeota, encerrando a programação.
A seguir, confira a agenda de cemitérios e paróquias de diferentes regiões da Capital para o Dia de Finados:
Dia de Finados 2025: programação das missas em cemitérios de Fortaleza
Cemitério São João Batista
- Horário da missa: às 8h, 10h, 14h e 16h
- Local: R. Padre Mororó, S/N - Centro, Fortaleza - CE, 60015-220
Cemitério Parque Bom Jardim
- Horário da missa: às 10h, 12h, 14h e 16h
- Local: Estr. do Jatobá, 2668 - Siqueira, Fortaleza - CE, 60544-435
Cemitério São José
- Horário da missa: às 7h, 12h e 15h
- Local: R. Napoleão Quezado, 365 - Parangaba, Fortaleza - CE, 60710-010
Além das celebrações eucarísticas, haverá a veneração da Santa Coroa e oração pelos fiéis defuntos das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 14h30.
Cemitério da Messejana
- Horário da missa: às 9h e 16h
- Local: Rua Pe Severiano, 290 - Messejana, Fortaleza - CE, 60871-565
Cemitério Santo Antônio
- Horário da missa: às 7h e 17h
- Local: Rua Professor Leite Gondim, 525 - Antônio Bezerra, Fortaleza - CE, 60360-332
A celebração de 7h será na Paróquia do Antônio Bezerra e às 17h, feita em frente ao cemitério.
Cemitério Parque da Paz
- Horário da missa: às 9h e 16h
- Local: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 4454 - Passaré, Fortaleza - CE, 60861-634
Dia de Finados 2025: programação das missas em paróquias de Fortaleza
Regional 1
Paróquia Nossa Senhora das Graças
- Horário da missa: durante todo o dia de domingo
- Local: Rua Nossa Senhora das Graças, 255 - Pirambu, Fortaleza - CE, 60310-770
Paróquia Nossa Senhora das Dores
- Horário da missa: às 6h30min, 9h, 17h e 19h
- Local: Pça. Farias Brito, 1 - Farias Brito, Fortaleza - CE, 60011-280
Paróquia Bom Jesus dos Aflitos
- Horário da missa: às 6h30, 8h30, 17h e 19h
- Local: Av. Carlos Amora, 100 - Parangaba, Fortaleza - CE, 60740-101
Paróquia Cristo Redentor
- Horário da missa: às 6h30min, 8h30min, 17h e 19h
- Local: Rua Nossa Senhora das Graças, 1430 - Cristo Redentor, Fortaleza - CE, 60310-770
Regional 2
Paróquia Cristo Rei
- Horário da missa: às 6h30min, 9h, 11h, 17h e 19h
- Local: R. Nogueira Acioli, 805 - Aldeota, Fortaleza - CE, 60110-140
Paróquia Nossa Senhora da Paz
- Horário da missa: às 8h, 11h, 16h, 18h e 20h
- Local: R. Visc. de Mauá, 905 - Aldeota, Fortaleza - CE, 60125-160
Paróquia Nossa Senhora do Líbano
- Horário da missa: às 9h30min e 18h
- Local: R. República do Líbano, 15 - Meireles, Fortaleza - CE, 60160-140
Paróquia São João Batista
- Horário da missa: às 7h, 8h30min e 17h30min
- Local: R. Cap. Gustavo, 3940 - São João do Tauape, Fortaleza - CE, 60120-140
Paróquia Nossa Senhora da Saúde
- Horário da missa: às 7h, 8h30, 17h e 19h
- Local: Av. da Abolição, 3929 - Mucuripe, Fortaleza - CE, 60165-082
Paróquia Santa Luzia
- Horário da missa: às 8h, 10h, 17h e 19h
- Local: R. João Cordeiro, 679 - Meireles, Fortaleza - CE, 60110-300
Regional 3
Paróquia Jesus, Maria, José
- Horário da missa: às 7h, 17h e 19h
- Local: R. Rui Monte, 95 - Antônio Bezerra, Fortaleza - CE, 60360-640
Paróquia São Raimundo Nonato
- Horário da missa: às 7h, 9h, 17h e 19h
- Local: R. Delmiro de Farias, 1930 - Rodolfo Teófilo, Fortaleza - CE, 60430-170
Paróquia São Geraldo Magela
- Horário da missa: às 7h, 9h, 17h e 19h
- Local: Av. Bezerra de Menezes, 1256 - São Gerardo, Fortaleza - CE, 60325-005
Paróquia Santo Afonso de Ligório
- Horário da missa: às 7h, 8h30mine 18h
- Local: Av. Jovita Feitosa, 2733 - Parquelândia, Fortaleza - CE, 60455-410
Paróquia Senhor do Bonfim
- Horário da missa: às 8h, 17h e 19h
- Local: R. Padre Anchieta, 400 - Monte Castelo, Fortaleza - CE, 60325-520
Regional 4
Santuário Nossa Senhora Aparecida
- Horário da missa: às 7h, 9h, 17h e 19h
- Local: Av. Professor Gomes de Matos, 1921 - Montese, Fortaleza - CE, 60410-423
Paróquia Nossa Senhora de Nazaré
- Horário da missa: às 6h30min, 8h, 11h, 16h30min, 18h e 19h30min
- Local: R. André Chaves, 165 - Montese, Fortaleza - CE, 60416-135
Paróquia São Pio X
- Horário da missa: às 8h, 17h e 19h
- Local: Tv. Acre, 75 - Panamericano, Fortaleza - CE, 60441-685
Paróquia Nossa Senhora da Assunção
- Horário da missa: às 7h, 9h e 17h
- Local: Av. Dom Aloísio Lorscheider, 960 - Vila Velha, Fortaleza - CE, 60347-650
Paróquia Nossa Senhora da Piedade
- Horário da missa: às 7h, 9h, 17h e 19h
- Local: R. Joaquim Tôrres, 185 - Joaquim Távora (Fortaleza), Fortaleza - CE, 60135-130
Paróquia Mãe Santíssima
- Horário da missa: às 7h, 17h e 19h
- Local: Tv. José Pedra, S/N - Parque Dois Irmãos, Fortaleza - CE, 60743-236
Regional 5
Paróquia Santa Cecília
- Horário da missa: às 7h, 17h e 19h
- Local: R. Cel. João Correia, 2021 - Bom Jardim, Fortaleza - CE, 60543-322
Paróquia Santo Antônio de Pádua
- Horário da missa: às 6h30min e 18h30min
- Local: R. Lourenço Pessoa, 760 - Maraponga, Fortaleza - CE, 60710-690
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
- Horário da missa: às 10h30min, 16h30min e 19h
- Local: R. Wenefrido Melo, 88 - Mondubim, Fortaleza - CE, 60762-410
Paróquia Santíssima Trindade
- Horário da missa: às 7h, 9h, 16h e 18h
- Local: Av. C, 311 - Pref. José Walter, Fortaleza - CE, 60750-020
Regional 6
Paróquia Nossa Senhora da Glória
- Horário da missa: às 7h, 9h, 11h, 17h e 19h
- Local: Av. Oliveira Paiva, 905 - Cidade dos Funcionários, Fortaleza - CE, 60822-130
Paróquia Coração Imaculado de Maria
- Horário da missa: às às 7h, 12h e 19h
- Local: Rua Professor Miramar da Ponte, 305 - Henrique Jorge, Fortaleza - CE, 60521-065
Paróquia São Francisco de Assis
- Horário da missa: às 7h e 19h
- Local: Av. Alberto Craveiro, 900 - Dias Macedo, Fortaleza - CE, 60860-012
Paróquia Nossa Senhora do Sagrado Coração de Jesus
- Horário da missa: às 7h30min, 10h, 17h e 19h
- Local: R. Cap. Uruguai, 300 - Alto da Balança, Fortaleza - CE, 60851-100
Regional 7
Paróquia São João Eudes
- Horário da missa: às 7h, 9h, 17h e 19h
- Local: R. José Guilherme da Costa, 60 - Eng. Luciano Cavalcante, Fortaleza - CE, 60810-480
Centro
Paróquia São Benedito
- Horário da missa: às 8h e 17h
- Local: Avenida Imperador, 1165 - Centro, Fortaleza - CE, 60015-052
Paróquia São José (Catedral Metropolitana)
- Horário da missa: às 9h, 11h, 17h e 19h
- Local: R. Sobral - Centro, Fortaleza - CE, 60030-030
Santuário Nossa Senhora de Fátima
- Horário da missa: às 7h, 9h, 12h, 17h e 19h
- Local: Av. Treze de Maio, 200 - Fátima, Fortaleza - CE, 60040-530