Missas de Todos os Santos em Fortaleza: horários e liturgia

Saiba horários de algumas igrejas da solenidade de todos os santos neste dia 1º, em Fortaleza / Crédito: FERNANDA BARROS

No dia 1º de novembro, a Igreja Católica celebra a Solenidade de Todos os Santos, data dedicada a honrar todos aqueles que viveram segundo o amor e a fidelidade a Deus. A data, feriado litúrgico em diversos países, é marcada por missas especiais em que fiéis se reúnem para agradecer e pedir a intercessão de todos os santos e santas de Deus.

Primeira Leitura Leitura do Livro do Apocalipse de São João 7,2-4.9-14 "Eu, João,

vi um outro anjo, que subia do lado onde nasce o sol.

Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava, em alta voz,

aos quatro anjos que tinham recebido o poder

de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes:

“Não façais mal à terra, nem ao mar nem às árvores,

até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus”.

Ouvi então o número dos que tinham sido marcados:

eram cento e quarenta e quatro mil, de todas as tribos dos filhos de Israel.

Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas,

e que ninguém podia contar.

Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro;

trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão.

Todos proclamavam com voz forte:

“A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro”.

Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono

e dos Anciãos e dos quatro Seres vivos e prostravam-se,

com o rosto por terra, diante do trono.

E adoravam a Deus, dizendo:

“Amém. O louvor, a glória e a sabedoria,

a ação de graças, a honra, o poder e a força

pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém”.

E um dos Anciãos falou comigo e perguntou:

“Quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram?”

Eu respondi: “Tu é que sabes, meu senhor”.

E então ele me disse:

“Esses são os que vieram da grande tribulação.

Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro”.

Palavra do Senhor." Salmo Responsorial — Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R. cf. 6) Resposta: É assim a geração dos que procuram o Senhor! "Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra,

o mundo inteiro com os seres que o povoam;

porque ele a tornou firme sobre os mares,

e sobre as águas a mantém inabalável.

“Quem subirá até o monte do Senhor,

quem ficará em sua santa habitação?”

“Quem tem mãos puras e inocente coração,

quem não dirige sua mente para o crime.”

Sobre este desce a bênção do Senhor

e a recompensa de seu Deus e Salvador.

“É assim a geração dos que o procuram,

e do Deus de Israel buscam a face.”

Segunda Leitura "Veremos Deus tal como é

Leitura da Primeira Carta de São João 3,1-3

Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu:

de sermos chamados filhos de Deus!

E nós o somos!

Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai.

Caríssimos, desde já somos filhos de Deus,

mas nem sequer se manifestou o que seremos!

Sabemos que, quando Jesus se manifestar,

seremos semelhantes a ele,

porque o veremos tal como ele é.

Todo o que espera nele, purifica-se a si mesmo,

como também ele é puro.

Palavra do Senhor." Aclamação ao Evangelho — Mt 11,28 "R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.

“Vinde a mim, todos vós que estais cansados

e penais a carregar pesado fardo,

e descanso eu vos darei”, diz o Senhor." Evangelho — Mateus 5,1-12a "Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus

Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se.

Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los:

“Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus.

Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.

Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.

Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.

Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.

Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.

Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus.

Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça,

porque deles é o Reino dos Céus.

Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem,

e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim.

Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus.”

Palavra da Salvação."

>> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp Missas de Todos os Santos em Fortaleza As celebrações acontecem em todas as 148 paróquias da Arquidiocese de Fortaleza.

Mais informações podem ser encontradas no site e nas redes sociais oficiais da Arquidiocese e das próprias paróquias. Catedral Metropolitana de Fortaleza Endereço: R. Sobral - Centro



R. Sobral - Centro Horário: 12h Igreja Nossa Senhora dos Remédios Endereço: Av. da Universidade, 2974 – Benfica



Av. da Universidade, 2974 – Benfica Horário: 17h Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Endereço: R. Wenefrido Melo, 88 – Mondubim Horários 17h (Av. Waldir Diogo, 1161 – Novo Mondubim)



19h (Rua Oito, 39 – Loteamento Santa Terezinha)



19h (Rua Dois, 542)



17h (Rua Cinco, 504 – Loteamento São Mateus) Leia mais 5 orações para o Dia de Todos os Santos Sobre o assunto 5 orações para o Dia de Todos os Santos