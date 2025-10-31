Missas de Todos os Santos em Fortaleza: horários e liturgia

Horários e liturgia das missas de Todos os Santos em FortalezaCelebrações ocorrem em todas as 148 paróquias da Arquidiocese nesta sexta-feira, 1º de novembro. Veja igrejas e endereços
No dia 1º de novembro, a Igreja Católica celebra a Solenidade de Todos os Santos, data dedicada a honrar todos aqueles que viveram segundo o amor e a fidelidade a Deus.
A data, feriado litúrgico em diversos países, é marcada por missas especiais em que fiéis se reúnem para agradecer e pedir a intercessão de todos os santos e santas de Deus.
Em Fortaleza, as 148 paróquias da Arquidiocese terão celebrações ao longo do dia, reunindo comunidades de todas as regiões da capital.
A Arquidiocese reforça que o momento é uma oportunidade para que os cristãos recordem o exemplo dos santos e busquem a santidade nas pequenas atitudes do cotidiano.
Leia mais
Liturgia da Solenidade de Todos os Santos
A liturgia deste dia 1º convida os fiéis a contemplar o chamado universal à santidade. As leituras falam da multidão dos salvos, do amor de Deus pelos seus filhos e das bem-aventuranças, caminho de vida proposto por Jesus.
Primeira Leitura
- Leitura do Livro do Apocalipse de São João 7,2-4.9-14
"Eu, João,
vi um outro anjo, que subia do lado onde nasce o sol.
Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava, em alta voz,
aos quatro anjos que tinham recebido o poder
de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes:
“Não façais mal à terra, nem ao mar nem às árvores,
até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus”.
Ouvi então o número dos que tinham sido marcados:
eram cento e quarenta e quatro mil, de todas as tribos dos filhos de Israel.
Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas,
e que ninguém podia contar.
Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro;
trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão.
Todos proclamavam com voz forte:
“A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro”.
Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono
e dos Anciãos e dos quatro Seres vivos e prostravam-se,
com o rosto por terra, diante do trono.
E adoravam a Deus, dizendo:
“Amém. O louvor, a glória e a sabedoria,
a ação de graças, a honra, o poder e a força
pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém”.
E um dos Anciãos falou comigo e perguntou:
“Quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram?”
Eu respondi: “Tu é que sabes, meu senhor”.
E então ele me disse:
“Esses são os que vieram da grande tribulação.
Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro”.
Palavra do Senhor."
Salmo Responsorial — Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R. cf. 6)
Resposta: É assim a geração dos que procuram o Senhor!
"Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra,
o mundo inteiro com os seres que o povoam;
porque ele a tornou firme sobre os mares,
e sobre as águas a mantém inabalável.
“Quem subirá até o monte do Senhor,
quem ficará em sua santa habitação?”
“Quem tem mãos puras e inocente coração,
quem não dirige sua mente para o crime.”
Sobre este desce a bênção do Senhor
e a recompensa de seu Deus e Salvador.
“É assim a geração dos que o procuram,
e do Deus de Israel buscam a face.”
Segunda Leitura
"Veremos Deus tal como é
Leitura da Primeira Carta de São João 3,1-3
Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu:
de sermos chamados filhos de Deus!
E nós o somos!
Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai.
Caríssimos, desde já somos filhos de Deus,
mas nem sequer se manifestou o que seremos!
Sabemos que, quando Jesus se manifestar,
seremos semelhantes a ele,
porque o veremos tal como ele é.
Todo o que espera nele, purifica-se a si mesmo,
como também ele é puro.
Palavra do Senhor."
Aclamação ao Evangelho — Mt 11,28
"R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
“Vinde a mim, todos vós que estais cansados
e penais a carregar pesado fardo,
e descanso eu vos darei”, diz o Senhor."
Evangelho — Mateus 5,1-12a
"Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus
Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se.
Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los:
“Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus.
Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o Reino dos Céus.
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem,
e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim.
Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus.”
Palavra da Salvação."
>> Siga o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp
Missas de Todos os Santos em Fortaleza
As celebrações acontecem em todas as 148 paróquias da Arquidiocese de Fortaleza.
Mais informações podem ser encontradas no site e nas redes sociais oficiais da Arquidiocese e das próprias paróquias.
Catedral Metropolitana de Fortaleza
- Endereço: R. Sobral - Centro
- Horário: 12h
Igreja Nossa Senhora dos Remédios
- Endereço: Av. da Universidade, 2974 – Benfica
- Horário: 17h
Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
- Endereço: R. Wenefrido Melo, 88 – Mondubim
Horários
- 17h (Av. Waldir Diogo, 1161 – Novo Mondubim)
- 19h (Rua Oito, 39 – Loteamento Santa Terezinha)
- 19h (Rua Dois, 542)
- 17h (Rua Cinco, 504 – Loteamento São Mateus)
Leia mais
Paróquia São Pedro
- Endereço: R. Ana Maria, 10 – Barra do Ceará
- Horário: 19h
Igreja Matriz Bom Jesus dos Aflitos
- Endereço: Av. Carlos Amora, 100 – Parangaba
- Horário: 6h
Igreja de Santa Luzia
- Endereço: R. João Cordeiro, 679 – Meireles
- Horário: 17h
Igreja de Santo Afonso (Igreja Redonda)
- Endereço: Av. Jovita Feitosa, 2733 – Parquelândia
- Horário: 19h
Igreja de São Vicente de Paulo
- Endereço: R. Marcelo Santa Fé, 279 – Siqueira
- Horário: 18h
Paróquia Imaculada Conceição
- Endereço: R. Joaquim Bezerra, 235 – Messejana
Horários
- 17h (Comunidades Canaã e Santa Teresinha)
- 19h (Comunidades Menino Jesus e Porta do Céu)
Paróquia Nossa Senhora da Glória
- Endereço: Av. Oliveira Paiva, 905 – Cidade dos Funcionários
Horário
- 6h30 (Matriz)
- 12h (Capela São Carlos Borromeu – Iguatemi)
- 16h30 (Matriz)
- 17h (Capela Nossa Senhora de Fátima – Cambeba)
- 19h (Capela São Carlos Borromeu – Iguatemi)
Paróquia Santíssima Trindade
- Endereço: Av. C, 311 – Prefeito José Walter
- Horário: 18h
Santuário Nossa Senhora Aparecida (Montese)
- Endereço: Av. Professor Gomes de Matos, 1921
Horários
- 6h30
- 18h30
Santuário Nossa Senhora de Fátima
- Endereço: Av. Treze de Maio, 200 – Fátima
- Horários: 6h30, 12h, 16h, 17h30 e 19h
Igreja Matriz Jesus, Maria e José
- Endereço: R. Rui Monte, 95 – Antônio Bezerra
- Horários: 11h e 19h
Igreja Matriz Santa Cecília
- Endereço: R. Cel. João Correia, 2021 – Bom Jardim
Horários
- 17h (Matriz)
- 8h (Rua Barra Mansa, 1201)
- 17h (Rua Reginaldo França Rodrigues, 127)
- 19h (Rua Virtudes, esquina com Rua Sublime)
- 19h (Rua Fleuma, Conjunto Tatumundé)
Igreja Nossa Senhora da Paz
- Endereço: R. Visconde de Mauá, 905 – Aldeota
- Horários: 8h, 11h, 16h, 18h e 20h