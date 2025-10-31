Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Missas de Todos os Santos em Fortaleza: horários e liturgia

Celebrações ocorrem em todas as 148 paróquias da Arquidiocese nesta sexta-feira, 1º de novembro. Veja igrejas e endereços
No dia 1º de novembro, a Igreja Católica celebra a Solenidade de Todos os Santos, data dedicada a honrar todos aqueles que viveram segundo o amor e a fidelidade a Deus.

A data, feriado litúrgico em diversos países, é marcada por missas especiais em que fiéis se reúnem para agradecer e pedir a intercessão de todos os santos e santas de Deus.

Em Fortaleza, as 148 paróquias da Arquidiocese terão celebrações ao longo do dia, reunindo comunidades de todas as regiões da capital.

A Arquidiocese reforça que o momento é uma oportunidade para que os cristãos recordem o exemplo dos santos e busquem a santidade nas pequenas atitudes do cotidiano.

Liturgia da Solenidade de Todos os Santos

A liturgia deste dia 1º convida os fiéis a contemplar o chamado universal à santidade. As leituras falam da multidão dos salvos, do amor de Deus pelos seus filhos e das bem-aventuranças, caminho de vida proposto por Jesus.

Primeira Leitura

  • Leitura do Livro do Apocalipse de São João 7,2-4.9-14

"Eu, João,
vi um outro anjo, que subia do lado onde nasce o sol.
Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava, em alta voz,
aos quatro anjos que tinham recebido o poder
de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes:
“Não façais mal à terra, nem ao mar nem às árvores,
até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus”.
Ouvi então o número dos que tinham sido marcados:
eram cento e quarenta e quatro mil, de todas as tribos dos filhos de Israel.
Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas,
e que ninguém podia contar.
Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro;
trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão.
Todos proclamavam com voz forte:
“A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro”.
Todos os anjos estavam de pé, em volta do trono
e dos Anciãos e dos quatro Seres vivos e prostravam-se,
com o rosto por terra, diante do trono.
E adoravam a Deus, dizendo:
“Amém. O louvor, a glória e a sabedoria,
a ação de graças, a honra, o poder e a força
pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém”.
E um dos Anciãos falou comigo e perguntou:
“Quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram?”
Eu respondi: “Tu é que sabes, meu senhor”.
E então ele me disse:
“Esses são os que vieram da grande tribulação.
Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro”.
Palavra do Senhor."

Salmo Responsorial — Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R. cf. 6)

Resposta: É assim a geração dos que procuram o Senhor!

"Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra,
o mundo inteiro com os seres que o povoam;
porque ele a tornou firme sobre os mares,
e sobre as águas a mantém inabalável.
“Quem subirá até o monte do Senhor,
quem ficará em sua santa habitação?”
“Quem tem mãos puras e inocente coração,
quem não dirige sua mente para o crime.”
Sobre este desce a bênção do Senhor
e a recompensa de seu Deus e Salvador.
“É assim a geração dos que o procuram,
e do Deus de Israel buscam a face.”

Segunda Leitura

"Veremos Deus tal como é
Leitura da Primeira Carta de São João 3,1-3
Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai nos deu:
de sermos chamados filhos de Deus!
E nós o somos!
Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai.
Caríssimos, desde já somos filhos de Deus,
mas nem sequer se manifestou o que seremos!
Sabemos que, quando Jesus se manifestar,
seremos semelhantes a ele,
porque o veremos tal como ele é.
Todo o que espera nele, purifica-se a si mesmo,
como também ele é puro.
Palavra do Senhor."

Aclamação ao Evangelho — Mt 11,28

"R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
“Vinde a mim, todos vós que estais cansados
e penais a carregar pesado fardo,
e descanso eu vos darei”, diz o Senhor."

Evangelho — Mateus 5,1-12a

"Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus
Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se.
Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los:
“Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus.
Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça,
porque deles é o Reino dos Céus.
Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem,
e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim.
Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus.”
Palavra da Salvação."

Missas de Todos os Santos em Fortaleza

As celebrações acontecem em todas as 148 paróquias da Arquidiocese de Fortaleza.
Mais informações podem ser encontradas no site e nas redes sociais oficiais da Arquidiocese e das próprias paróquias.

Catedral Metropolitana de Fortaleza

  • Endereço: R. Sobral - Centro
  • Horário: 12h

Igreja Nossa Senhora dos Remédios

  • Endereço: Av. da Universidade, 2974 – Benfica
  • Horário: 17h

Igreja Matriz Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

  • Endereço: R. Wenefrido Melo, 88 – Mondubim

Horários

  • 17h (Av. Waldir Diogo, 1161 – Novo Mondubim)
  • 19h (Rua Oito, 39 – Loteamento Santa Terezinha)
  • 19h (Rua Dois, 542)
  • 17h (Rua Cinco, 504 – Loteamento São Mateus)

Paróquia São Pedro

  • Endereço: R. Ana Maria, 10 – Barra do Ceará
  • Horário: 19h

Igreja Matriz Bom Jesus dos Aflitos

  • Endereço: Av. Carlos Amora, 100 – Parangaba
  • Horário: 6h

Igreja de Santa Luzia

  • Endereço: R. João Cordeiro, 679 – Meireles
  • Horário: 17h

Igreja de Santo Afonso (Igreja Redonda)

  • Endereço: Av. Jovita Feitosa, 2733 – Parquelândia
  • Horário: 19h

Igreja de São Vicente de Paulo

  • Endereço: R. Marcelo Santa Fé, 279 – Siqueira
  • Horário: 18h

Paróquia Imaculada Conceição

  • Endereço: R. Joaquim Bezerra, 235 – Messejana

Horários

  • 17h (Comunidades Canaã e Santa Teresinha)
  • 19h (Comunidades Menino Jesus e Porta do Céu)

Paróquia Nossa Senhora da Glória

  • Endereço: Av. Oliveira Paiva, 905 – Cidade dos Funcionários

Horário

  • 6h30 (Matriz)
  • 12h (Capela São Carlos Borromeu – Iguatemi)
  • 16h30 (Matriz)
  • 17h (Capela Nossa Senhora de Fátima – Cambeba)
  • 19h (Capela São Carlos Borromeu – Iguatemi)

Paróquia Santíssima Trindade

  • Endereço: Av. C, 311 – Prefeito José Walter
  • Horário: 18h

Santuário Nossa Senhora Aparecida (Montese)

  • Endereço: Av. Professor Gomes de Matos, 1921

Horários

  • 6h30
  • 18h30

Santuário Nossa Senhora de Fátima

  • Endereço: Av. Treze de Maio, 200 – Fátima
  • Horários: 6h30, 12h, 16h, 17h30 e 19h

Igreja Matriz Jesus, Maria e José

  • Endereço: R. Rui Monte, 95 – Antônio Bezerra
  • Horários: 11h e 19h

Igreja Matriz Santa Cecília

  • Endereço: R. Cel. João Correia, 2021 – Bom Jardim

Horários

  • 17h (Matriz)
  • 8h (Rua Barra Mansa, 1201)
  • 17h (Rua Reginaldo França Rodrigues, 127)
  • 19h (Rua Virtudes, esquina com Rua Sublime)
  • 19h (Rua Fleuma, Conjunto Tatumundé)

Igreja Nossa Senhora da Paz

  • Endereço: R. Visconde de Mauá, 905 – Aldeota
  • Horários: 8h, 11h, 16h, 18h e 20h

