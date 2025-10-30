Dia de Finados 2025: veja significado da data e se é feriado

Dia de Finados, comemorado em 2 de novembro, é celebrado desde o século X; saiba origem da data / Crédito: Samuel Setubal/O Povo

Dia 2 de novembro é comemorado o Dia de Finados ou Dia dos Mortos no Brasil. Celebração tradicional do catolicismo, é a data em que as pessoas fazem homenagens aos entes queridos ou amigos que faleceram. Em 2025, cai no domingo, sendo feriado nacional. Isso significa que a folga está garantida para os trabalhadores, com exceções definidas por cada cidade do País.