Dia de Finados 2025: veja significado da data e se é feriado

Dia de Finados 2025 é feriado? Veja significado da dataNeste ano, a data é comemorada no domingo; saiba mais sobre o dia que é marcado pela lotação de cemitérios e comércio de flores
Dia 2 de novembro é comemorado o Dia de Finados ou Dia dos Mortos no Brasil. Celebração tradicional do catolicismo, é a data em que as pessoas fazem homenagens aos entes queridos ou amigos que faleceram.
Em 2025, cai no domingo, sendo feriado nacional. Isso significa que a folga está garantida para os trabalhadores, com exceções definidas por cada cidade do País.
Por isso, antes de fazer uma programação, verifique o horário de funcionamento dos estabelecimentos. Alguns diminuem a jornada e outros não abrem as portas no feriado.
Dia de Finados: significado da data
No Brasil, é feriado desde 2002. Entretanto, o Dia de Finados é comemorado na mesma data em outros lugares do mundo e a sua origem vem da Idade Média.
A oficialização da sua criação aconteceu em 998 d.C., pela Igreja Católica Apostólica Romana.
As homenagens aos mortos feitas em um dia só foi ideia do abade francês Odilo de Cluny, que tornou o ritual obrigatório em todos os mosteiros na época.
Apesar da escolha da data desde o século 10, a universalização só aconteceu em 1915, quando o papa Bento XV permitiu a celebração de missas pelos falecidos.
Além disso, foi selecionada por vir depois do Dia de Todos os Santos, comemorado no dia 1º. Isso faz com que seja reforçado o propósito de lembrar e rezar pelas almas dos mortos, assim como uma união entre eles e os vivos.
Com o tempo, houve a mistura de culturas e outras religiões. No México, onde o feriado é um dos dias mais importantes do ano, foi classificado como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) em 2008.
Comemorar a memória dos falecidos é uma tradição mais antiga do que a definição de uma data de celebração. Há séculos, católicos fazem memoriais de uma semana e um mês da partida dos seus amados, por exemplo.
Dia de Finados: como a data é celebrada?
Oficializado pela Lei nº 10.607/2002, o Dia de Finados é feriado em todo o território brasileiro, sendo comemorado em 2 de novembro; saiba o que é praticado:
- Visitas à cemitérios: a mais tradicional do feriado, onde são levadas flores, velas são acesas e orações são feitas nos túmulos dos que já se foram;
- Celebrações de missas: igrejas de todo o País fazem missas especiais para a data, com liturgias voltadas ao tema ou com homenagens dos fiéis durante a cerimônia. Por cair no domingo, as missas já acontecem normalmente. Entretanto, podem alterar a sua programação em horário ou na sua prática;
- Isolamento por um dia: não só comemoração, o dia 2 de novembro também é uma lembrança do luto. Muitos aproveitam o dia em casa para lembrar dos falecidos à sua maneira;
- Reuniões familiares ou entre amigos: grupos se reúnem não necessariamente por rituais, mas como uma forma de celebrar o morto contando histórias ou revendo fotos, por exemplo.
Além disso, é uma data diretamente ligada à espiritualidade. Estudos sobre o tarot, especificamente sobre o arcano 13, “A Morte”, também são optados por quem deseja refletir sobre a morte durante o feriado.
O que é dito por alguns tarólogos é que a carta não precisa ser interpretada como o fim da vida ou de um ciclo, mas como uma transformação simbólica.