Comunidade Shalom cria campanha pela paz após conflito entre Israel e Irã

O padre Saulo Dantas, assistente geral do Shalom, pediu aos membros da comunidade que intercedam pela paz , colocando-a em intensão na recitação do Santo Terço, em orações diante do Santíssimo Sacramento e em celebrações eucarísticas.

Com o agravamento do conflito entre Israel e Irã , a Comunidade Católica Shalom criou a campanha “Eu rezo pela paz”. O objetivo é pedir pela paz no mundo, sobretudo no Oriente Médio, onde desde a última quinta-feira, 12, Israel está bombardeando instalações militares , centros nucleares e cidades iranianas.

“Todos nós acompanhamos com preocupação o proliferar-se de diversas situações de guerra no mundo. E, infelizmente, recebemos nos últimos dias a dolorosa notícia do agravar-se das tensões no Oriente Médio. Nós, como Comunidade Católica Shalom, somos portadores de um carisma de paz, somos discípulos e ministros da paz. Para a glória de Deus, temos irmãos presentes também na Terra Santa, irmãos que, corajosamente, anunciam a paz em meio à guerra. Quero, então, convidar toda a Comunidade e Obra Shalom a encher o céu com o clamor, com oração, pedindo a Deus que abençoe a nossa terra com o dom inestimável da paz”, disse o sacerdote.



No último sábado, 14, o papa Leão XIV pediu, durante a Audiência Jubilar, pela paz na região. “Ninguém jamais deve ameaçar a existência do outro. É dever de todos os países apoiar a causa da paz, abrindo caminhos de reconciliação e promovendo soluções que garantam segurança e dignidade para todos”, reforçou o Sumo Pontífice.



Atualmente a Comunidade Católica Shalom conta com 16 membros em Israel, com missões em Haifa e em Nazaré.



No último dia 8 de junho, o fundador do Shalom, Moysés Azevedo, encontrou-se com o papa Leão XIV, instantes antes do líder da Igreja Católica celebrar a missa de Pentecostes na basílica de São Pedro. “Eu lhe expressei nosso amor filial e obediência, dizendo que ele pode contar conosco incondicionalmente,” declarou Moisés, que já havia se encontrado com o papa anteriormente, quando este ainda não havia sido eleito para ocupar o trono de são Pedro.