Suspeita de comandar núcleo de facção em Fortaleza tem prisão prorrogada

Conhecida como "Patroa", mulher é suspeita de comandar p núcleo do Comando Vermelho na Serrinha

Ela agora deve permanecer presa temporariamente por pelo menos mais 30 dias , enquanto a instituição "finaliza diligências para a resolução do caso".

O Ministério Público do Ceará (MPCE) obteve, na sexta-feira passada, 24, a prorrogação judicial da prisão temporária da mulher conhecida como “Patroa”, suspeita de comandar o núcleo da facção criminosa Comando Vermelho no bairro Serrinha, em Fortaleza .

Mulher foi presa em setembro recente, durante a "Operação Extramuros”, após investigações apontarem que ela estaria chefiando o núcleo da facção de origem carioca desde 2023, quando seu marido, que ocupava o posto de liderança do mesmo grupo, foi detido.

Enquanto ela cumpria período de prisão temporária, uma apuração conduzida pelo MPCE levantou novas provas que reforçaram o poder que a "Patroa" exercia no núcleo criminoso, tanto em relação a "movimentação e a destinação" de dinheiro ilicíto como quanto a gestão da Nitro Dance, casa de shows na Serrinha que foi interditada em fevereiro último por estar vinculada ao crime organizado.

Investigação apontou planejamento de chacina

Investigação também mostrou que, na véspera da operação que fechou a casa de eventos, estava em curso "um plano para cometer uma chacina contra jovens vinculados a um grupo rival que, supostamente, frequentavam o equipamento como infiltrados".