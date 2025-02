Casa de shows na Serrinha é interditada por ser vinculada à facção, segundo Ministério Público

As investigações do Ministério Público do Estado apontaram que o local era usado para reuniões de faccionados, cooptação de novos membros e para o gerenciamento logístico de outras ações criminosas

Uma casa de show localizada no bairro Serrinha, em Fortaleza, foi interditada na manhã desta quinta-feira, 6, pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do Ceará (MPCE). As investigações apontam que as atividades no estabelecimento conhecido como ‘Nitro Dance Fest’ estariam vinculadas a uma facção criminosa de origem carioca, com atuação no Ceará.

A Operação “Fim de Festa” resultou na prisão do sócio-administrador da casa de shows, além do cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão contra outros investigados, autorizados pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas do Estado do Ceará.