Encomenda com 4,5kg de MDMA é apreendida em transportadora em Fortaleza

Encomenda continha 4,5 kg de MDMA. Apreensão foi feita em uma transportadora em Fortaleza

Uma encomenda com 4,5 kg de MDMA — conhecida como Metilenodioximetanfetamina — foi apreendida em uma transportadora em Fortaleza , na manhã desta quarta-feira, 29. Ação foi realizada pela Receita Federal, por meio da Divisão de Repressão ao Contrabando e Descaminho.

Carga veio de Brasília para Fortaleza

De acordo com a Receita Federal, carga contendo a droga tinha origem a cidade de Brasília (DF) com destino a Capital, porém, foi interceptada em uma transportadora localizada na Cidade.

Conforme a pasta, preensão é fruto de trabalhos de análise de risco. O MDMA é uma substância sintética psicotrópica com efeitos estimulantes e alucinógenos leves. A droga também é conhecida como Ecstasy ou Molly. Em março deste ano houve uma apreensão de comprimidos de Ecstasy e 100 gramas de MDMA.

A substância possui efeitos variados, como: dependência, problemas de memória, paranoia, insônia, bruxismo, visão turva, sudorese excessiva, taquicardia.

Em casos extremos, o indivíduo pode ter depressão, fadiga, desidratação ou falecer, devido ao aumento da temperatura corporal.