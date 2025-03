Mais de 3 mil comprimidos de ecstasy e MDMA são apreendidos em Fortaleza

Entorpecentes foram avaliados em R$ 450 mil / Crédito: Divulgação/Receita Federal

Mais de 3 mil comprimidos de ecstasy e cerca de 100 gramas de MDMA (Metilenodioximetanfetamina) foram apreendidos em uma transportadora localizada em Fortaleza na manhã desta terça-feira, 11. A operação foi realizada pela Receita Federal, por meio da Divisão de Vigilância e Repressão. Além disso, aproximadamente 100 gramas de cristais de metanfetamina também foram encontrados. Os entorpecentes estavam em três encomendas postais que haviam saído do Rio de Janeiro com destino a Pernambuco, mas foram interceptadas na Capital.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os entorpecentes foram avaliados em R$ 450 mil. A apreensão contou com o apoio dos cães Ithor, Saymon e Scooter. Os entorpecentes foram encaminhados às autoridades policiais, que seguirão com as investigações.