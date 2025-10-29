Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem engasgado em supermercado de Fortaleza é salvo por policiais

Homem que estava engasgado e sem conseguir respirar foi socorrido por policiais militares, no bairro Dionísio Torres. A Polícia realizou manobra de desobstrução das vias aéreas, após pedidos de socorro
Policiais militares aplicaram a manobra de Heimlich em um homem que estava engasgado dentro de um supermercado no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, na tarde de segunda-feira, 27. 

A vítima foi socorrida após uma mulher sair correndo do estabelecimento pedindo socorro. Um funcionário já tentava ajudá-lo, mas não obteve sucesso.

A equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estava em serviço próximo ao supermercado. Devido à urgência da situação, um policial militar iniciou os procedimentos de primeiros socorros, aplicando a manobra de Heimlich.

Com a ação, o policial conseguiu desobstruir as vias respiratórias da vítima, restabelecendo sua respiração normalmente.

A manobra de Heimlich pode ser feita em casos de obstrução total das vias aéreas por alimentos ou objetos. Os toques precisos da manobra realizada promovem a expulsão do que estiver impedindo as vias aéreas. 

Confira as imagens:

