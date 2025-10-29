Homem engasgado em supermercado de Fortaleza é salvo por policiais

Homem engasgado em supermercado é salvo após policiais aplicarem manobra de HeimlichHomem que estava engasgado e sem conseguir respirar foi socorrido por policiais militares, no bairro Dionísio Torres. A Polícia realizou manobra de desobstrução das vias aéreas, após pedidos de socorro
Policiais militares aplicaram a manobra de Heimlich em um homem que estava engasgado dentro de um supermercado no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, na tarde de segunda-feira, 27.
A vítima foi socorrida após uma mulher sair correndo do estabelecimento pedindo socorro. Um funcionário já tentava ajudá-lo, mas não obteve sucesso.
A equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estava em serviço próximo ao supermercado. Devido à urgência da situação, um policial militar iniciou os procedimentos de primeiros socorros, aplicando a manobra de Heimlich.
Com a ação, o policial conseguiu desobstruir as vias respiratórias da vítima, restabelecendo sua respiração normalmente.
A manobra de Heimlich pode ser feita em casos de obstrução total das vias aéreas por alimentos ou objetos. Os toques precisos da manobra realizada promovem a expulsão do que estiver impedindo as vias aéreas.