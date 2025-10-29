Homem engasgado em supermercado de Fortaleza é salvo por policiais

Devido a urgência da situação, um policial militar iniciou os procedimentos de primeiros socorros, aplicando a manobra de Heimlich / Crédito: Reprodução/ SSPDS

Policiais militares aplicaram a manobra de Heimlich em um homem que estava engasgado dentro de um supermercado no bairro Dionísio Torres, em Fortaleza, na tarde de segunda-feira, 27. LEIA MAIS | Ceará terá o primeiro assentamento irrigado de reforma agrária do Brasil

