Homem que deu 20 facadas e decepou orelha da ex vira réu em Fortaleza

A mulher teve 283 pontos na cabeça e foi vítima de mais de 20 golpes de faca espalhados pelo corpo. / Crédito: reprodução/arquivo pessoal

Francisco Ricardo Damásio Oliveira, de 61 anos, será ouvido pela Justiça no fim do mês de outubro, na primeira audiência referente à tentativa de feminicídio registrada em julho deste ano, no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza. O homem é acusado de atacar a ex-companheira. Conforme os autos do caso, inconformado com o fim do relacionamento, Ricardo pulou o muro da casa onde a vítima estava, a esfaqueou mais de 20 vezes e agrediu a ex-sogra. A idosa tentou intervir, foi empurrada e teve três costelas fraturadas.

O ataque, presenciado por crianças, só foi interrompido quando elas fugiram e chamaram vizinhos, que detiveram o agressor. A vítima sobreviveu após mais de um mês internada no Instituto Doutor José Frota (IJF). Ela teve a orelha decepada, 283 pontos na cabeça e perdeu parte do movimento de um dos braços. Mãe de uma filha autista, a sobrevivente relata dificuldades nos cuidados com a criança devido à recuperação. Ela também precisa de sessões de fisioterapia para tentar voltar a movimentar o braço, mas não tem condições financeiras. "As dores continuam, são constantes e só passam quando tomo medicamento. E a fisioterapia não comecei, pois é muito caro, não tem como pagar fisioterapia", lamenta.