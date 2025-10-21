Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem que deu 20 facadas e decepou orelha da ex vira réu em Fortaleza

Homem que deu 20 facadas e decepou orelha da ex vira réu em Fortaleza

Acusado também quebrou três costelas da ex-sogra, que tentou salvar a filha. O réu terá 1ª audiência no fim de outubro
Autor Jéssika Sisnando
Autor
Jéssika Sisnando Repórter
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Francisco Ricardo Damásio Oliveira, de 61 anos, será ouvido pela Justiça no fim do mês de outubro, na primeira audiência referente à tentativa de feminicídio registrada em julho deste ano, no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza. O homem é acusado de atacar a ex-companheira. 

Conforme os autos do caso, inconformado com o fim do relacionamento, Ricardo pulou o muro da casa onde a vítima estava, a esfaqueou mais de 20 vezes e agrediu a ex-sogra. A idosa tentou intervir, foi empurrada e teve três costelas fraturadas. 

O ataque, presenciado por crianças, só foi interrompido quando elas fugiram e chamaram vizinhos, que detiveram o agressor.

A vítima sobreviveu após mais de um mês internada no Instituto Doutor José Frota (IJF). Ela teve a orelha decepada, 283 pontos na cabeça e perdeu parte do movimento de um dos braços. 

Mãe de uma filha autista, a sobrevivente relata dificuldades nos cuidados com a criança devido à recuperação. Ela também precisa de sessões de fisioterapia para tentar voltar a movimentar o braço, mas não tem condições financeiras. 

"As dores continuam, são constantes e só passam quando tomo medicamento. E a fisioterapia não comecei, pois é muito caro, não tem como pagar fisioterapia", lamenta.

O réu, que está preso, e a vítima serão ouvidos na primeira audiência do caso, marcada para o próximo dia 27 de outubro. 

Vítima está sem recursos para fisioterapia 

A vítima, que ainda se recupera das graves lesões, segue em tratamento no IJF. Ela relata que as dores persistem e que os médicos indicaram fisioterapia, no mínimo, duas vezes por semana. Tratamento essencial para sua recuperação, mas que está fora de seu alcance financeiro.

Para auxiliar neste momento difícil, a família da sobrevivente organizou uma vaquinha online. Os valores arrecadados serão integralmente destinados à cobertura dos custos da fisioterapia e outras despesas médicas.

Serviço

Doações para vítima de tentativa de feminicídio

Chave PIX - 75592690363
Elizangela Santos Gomes
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência 0920
Conta 788637036-9

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar