Homem que deu 20 facadas e decepou orelha da ex vira réu em Fortaleza

Homem que deu 20 facadas e decepou orelha da ex vira réu em FortalezaAcusado também quebrou três costelas da ex-sogra, que tentou salvar a filha. O réu terá 1ª audiência no fim de outubro
Francisco Ricardo Damásio Oliveira, de 61 anos, será ouvido pela Justiça no fim do mês de outubro, na primeira audiência referente à tentativa de feminicídio registrada em julho deste ano, no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza. O homem é acusado de atacar a ex-companheira.
Conforme os autos do caso, inconformado com o fim do relacionamento, Ricardo pulou o muro da casa onde a vítima estava, a esfaqueou mais de 20 vezes e agrediu a ex-sogra. A idosa tentou intervir, foi empurrada e teve três costelas fraturadas.
O ataque, presenciado por crianças, só foi interrompido quando elas fugiram e chamaram vizinhos, que detiveram o agressor.
A vítima sobreviveu após mais de um mês internada no Instituto Doutor José Frota (IJF). Ela teve a orelha decepada, 283 pontos na cabeça e perdeu parte do movimento de um dos braços.
Mãe de uma filha autista, a sobrevivente relata dificuldades nos cuidados com a criança devido à recuperação. Ela também precisa de sessões de fisioterapia para tentar voltar a movimentar o braço, mas não tem condições financeiras.
"As dores continuam, são constantes e só passam quando tomo medicamento. E a fisioterapia não comecei, pois é muito caro, não tem como pagar fisioterapia", lamenta.
O réu, que está preso, e a vítima serão ouvidos na primeira audiência do caso, marcada para o próximo dia 27 de outubro.
Vítima está sem recursos para fisioterapia
A vítima, que ainda se recupera das graves lesões, segue em tratamento no IJF. Ela relata que as dores persistem e que os médicos indicaram fisioterapia, no mínimo, duas vezes por semana. Tratamento essencial para sua recuperação, mas que está fora de seu alcance financeiro.
Para auxiliar neste momento difícil, a família da sobrevivente organizou uma vaquinha online. Os valores arrecadados serão integralmente destinados à cobertura dos custos da fisioterapia e outras despesas médicas.
Serviço
Doações para vítima de tentativa de feminicídio
Chave PIX - 75592690363
Elizangela Santos Gomes
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência 0920
Conta 788637036-9