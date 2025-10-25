Cursos de primeiros socorros: veja onde fazer em Fortaleza

Conhecimento em primeiros socorros são essenciais em situações de emergência. Veja onde fazer cursos que ensinam técnicas em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Pexels

Os primeiros socorros são cuidados iniciais que devem ser prestados rapidamente a uma pessoa em situação de emergência, como vítimas de acidentes ou mal súbito. Quando treinada, a pessoa com conhecimento em primeiros socorros pode evitar danos maiores e até mesmo salvar uma vida antes de o atendimento médico chegar. Vale destacar que os primeiros socorros devem ser aplicados até o ponto de conhecimento e técnica de atendimento.

Os limites físicos e de conhecimento devem ser avaliados e o serviço de atendimento emergencial deve sempre ser contatado o mais rápido possível, seja o Corpo de Bombeiros (193) ou o SAMU (192). O POVO entrevistou o professor Fernando Falcão para entender a importância de ter esse tipo de conhecimento e a diferença que ele faz no dia a dia. Primeiros socorros são uma habilidade essencial “Situações de emergência podem acontecer em qualquer lugar — em casa, na escola, no trabalho ou em espaços públicos — e saber agir de forma correta e rápida faz toda a diferença”, explica Fernando Falcão, doutor em Ciências da Educação e sócio da FH Cursos, empresa que ministra cursos de primeiros socorros em escolas de Fortaleza. Ele complementa que esta é uma habilidade essencial, pois pode salvar vidas. Além disso, ajuda a reduzir o pânico e a ansiedade diante de acidentes, permitindo que a pessoa aja com segurança até a chegada de socorro profissional.

Dentre as situações mais comuns, Falcão cita desmaios, engasgos, cortes, queimaduras, crises convulsivas, quedas, afogamentos e paradas cardiorrespiratórias. Em todos esses casos, ele diz que a intervenção imediata correta pode evitar sequelas e até mesmo o óbito. Os primeiros socorros devem ser aplicados com as técnicas certas, evitando mitos que a maioria das pessoas acredita por conta da desinformação. “Um dos mitos mais comuns é tentar dar água ou comida a uma pessoa inconsciente, o que pode causar asfixia. Outro equívoco é mover vítimas de acidentes sem avaliar o risco de lesão na coluna”, detalha.