Cursos de primeiros socorros: veja onde fazer em Fortaleza

Aprendizado em primeiros socorros pode fazer a diferença em situações de emergência. Conheça cursos em Fortaleza
Os primeiros socorros são cuidados iniciais que devem ser prestados rapidamente a uma pessoa em situação de emergência, como vítimas de acidentes ou mal súbito. Quando treinada, a pessoa com conhecimento em primeiros socorros pode evitar danos maiores e até mesmo salvar uma vida antes de o atendimento médico chegar.

Vale destacar que os primeiros socorros devem ser aplicados até o ponto de conhecimento e técnica de atendimento.

Os limites físicos e de conhecimento devem ser avaliados e o serviço de atendimento emergencial deve sempre ser contatado o mais rápido possível, seja o Corpo de Bombeiros (193) ou o SAMU (192).

O POVO entrevistou o professor Fernando Falcão para entender a importância de ter esse tipo de conhecimento e a diferença que ele faz no dia a dia.

Primeiros socorros são uma habilidade essencial

“Situações de emergência podem acontecer em qualquer lugar — em casa, na escola, no trabalho ou em espaços públicos — e saber agir de forma correta e rápida faz toda a diferença”, explica Fernando Falcão, doutor em Ciências da Educação e sócio da FH Cursos, empresa que ministra cursos de primeiros socorros em escolas de Fortaleza.

Ele complementa que esta é uma habilidade essencial, pois pode salvar vidas. Além disso, ajuda a reduzir o pânico e a ansiedade diante de acidentes, permitindo que a pessoa aja com segurança até a chegada de socorro profissional.

Dentre as situações mais comuns, Falcão cita desmaios, engasgos, cortes, queimaduras, crises convulsivas, quedas, afogamentos e paradas cardiorrespiratórias. Em todos esses casos, ele diz que a intervenção imediata correta pode evitar sequelas e até mesmo o óbito.

Os primeiros socorros devem ser aplicados com as técnicas certas, evitando mitos que a maioria das pessoas acredita por conta da desinformação.

“Um dos mitos mais comuns é tentar dar água ou comida a uma pessoa inconsciente, o que pode causar asfixia. Outro equívoco é mover vítimas de acidentes sem avaliar o risco de lesão na coluna”, detalha.

Falcão também alerta para o uso de substâncias inadequadas em queimaduras, como pasta de dente ou manteiga.

“Essas ações, apesar de bem-intencionadas, podem agravar o quadro. Por isso, a informação correta é essencial”, reforça.

O profissional enfatiza que o conhecimento em primeiros socorros é mais do que uma técnica, é um reforço de cidadania ao fortalecer a rede de cuidado e a responsabilidade coletiva.

Cursos de primeiros socorros: onde fazer em Fortaleza?

Em Fortaleza, existem diversas opções para pessoas que querem aprender técnicas de primeiros socorros. Além dos cursos tradicionais, há também treinamentos ofertados para escolas e empresas com direcionamentos específicos.

FH Cursos e Treinamentos

  • Instagram: @fhcursosetreinamentos
  • Contato: (85) 98561 1546 e (85) 99843 3648

CARV Resgate

  • Endereço: rua Henrique Elery, 499 - Bairro Ellery
  • Contato: (85) 3283 0033
  • Instagram: @carvresgate

Bússola para Mães - Treinamento de babás, Curso de Primeiros Socorros, Primeiros cuidados com bebês

  • Endereço: av. Santos Dumont, 6740 - andar M1
  • Contato: (85) 99930 4422
  • Instagram: @bussolaparamaes

GREME - Grupo Resgate em Emergência - Treinamentos e Serviços.

  • Endereço: travessa Aristides Barreto Neto, s/n - São Gerardo 
  • Contato: (85) 98920 8016
  • Instagram: @gremeoficial

