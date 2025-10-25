Fórum de capacitação para OCS com projetos esportivos será sediado em Fortaleza

O II Fórum CT Nordeste é gratuito e está com inscrições abertas / Crédito: Reprodução/ Rede CT

O II Fórum CT Nordeste — evento gratuito voltado para a capacitação de organizações sociais com projetos esportivos de interesse social — será realizado nos dias 7 e 8 de novembro, em Fortaleza. LEIA MAIS | Cariri: advogada é presa por repassar informações de faccionados presos para membros em liberdade



As inscrições já estão abertas para o evento de dois dias, que ocorrerá no Hotel Sonata de Iracema, situado na Praia de Iracema, na capital cearense, e é promovido pela Rede Igapó e pelo Instituto Futebol de Rua. A programação inclui palestras e oficinas voltadas para temáticas como a captação de recursos da Lei Federal de Incentivo ao Esporte (LIE) para iniciativas esportivas, uso de inteligência artificial na elaboração de projetos e representatividade feminina no esporte. A íntegra da programação está disponível no site da Rede CT. A Rede Igapó e o Instituto Futebol de Rua são responsáveis pela Rede CT- Capacitação e Transformação, que oferece capacitação gratuita para organizações sociais (OSCs) com projetos esportivos nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

Segundo as instituições, essas ações visam descentralizar o acesso aos recursos da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) a partir da capacitação de OSCs com projetos sociais esportivos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Leia mais Guardiãs de crianças e adolescentes órfãos são atendidas em mutirão da Defensoria Sobre o assunto Guardiãs de crianças e adolescentes órfãos são atendidas em mutirão da Defensoria Nesse sentido, a Rede CT informa que, em dois anos de atuação, já capacitou 665 OSCs, impactando 478 mil pessoas em 238 municípios localizados nos 20 estados das regiões contempladas pela iniciativa.

Conforme a Rede, até o momento, 152 projetos elaborados com o apoio da instituição já foram submetidos à LIE. Esses projetos somam um montante de R$ 70 milhões de reais em potencial de captação de recursos para transformar vidas através do esporte, de acordo com a instituição. Acerca do evento em Fortaleza, as atividades contarão com a presença das especialistas Laura Farias, analista de captação de recursos incentivados na Rede Igapó, e Adriana Mitre, gerente das Redes Igapó e CT. Outros convidados especiais serão anunciados nas próximas semanas.