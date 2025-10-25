Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fórum de capacitação para OCS com projetos esportivos será sediado em Fortaleza

Com inscrições abertas, o II Fórum CT Nordeste é gratuito e será realizado na capital cearense nos dias 7 e 8 de novembro
Autor Alice Barbosa
Tipo Notícia

O II Fórum CT Nordeste — evento gratuito voltado para a capacitação de organizações sociais com projetos esportivos de interesse social — será realizado nos dias 7 e 8 de novembro, em Fortaleza.

As inscrições já estão abertas para o evento de dois dias, que ocorrerá no Hotel Sonata de Iracema, situado na Praia de Iracema, na capital cearense, e é promovido pela Rede Igapó e pelo Instituto Futebol de Rua. 

A programação inclui palestras e oficinas voltadas para temáticas como a captação de recursos da Lei Federal de Incentivo ao Esporte (LIE) para iniciativas esportivas, uso de inteligência artificial na elaboração de projetos e representatividade feminina no esporte.

A íntegra da programação está disponível no site da Rede CT.

A Rede Igapó e o Instituto Futebol de Rua são responsáveis pela Rede CT- Capacitação e Transformação, que oferece capacitação gratuita para organizações sociais (OSCs) com projetos esportivos nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

Segundo as instituições, essas ações visam descentralizar o acesso aos recursos da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) a partir da capacitação de OSCs com projetos sociais esportivos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Nesse sentido, a Rede CT informa que, em dois anos de atuação, já capacitou 665 OSCs, impactando 478 mil pessoas em 238 municípios localizados nos 20 estados das regiões contempladas pela iniciativa.

Conforme a Rede, até o momento, 152 projetos elaborados com o apoio da instituição já foram submetidos à LIE.

Esses projetos somam um montante de R$ 70 milhões de reais em potencial de captação de recursos para transformar vidas através do esporte, de acordo com a instituição.

Acerca do evento em Fortaleza, as atividades contarão com a presença das especialistas Laura Farias, analista de captação de recursos incentivados na Rede Igapó, e Adriana Mitre, gerente das Redes Igapó e CT. Outros convidados especiais serão anunciados nas próximas semanas.

O Fórum também será sediado em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, nos dias 28 e 29 de novembro, e em Macapá, no Amapá, nos dias 5 e 6 de dezembro. Os interessados podem se inscrever até o primeiro dia de realização dos eventos, no link.

Serviço

II Fórum CT Nordeste

  • Quando: dias 7 e 8 de novembro
  • Onde: Hotel Sonata de Iracema, Av. Beira Mar, 848 - Praia de Iracema, Fortaleza - CE, 60165-120
  • Inscrições: https://capacitacaoetransformacao.org/forumct-2025#inscricao 
    Programação completa: https://capacitacaoetransformacao.org/ 

