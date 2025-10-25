Fórum de capacitação para OCS com projetos esportivos será sediado em Fortaleza

Fórum de capacitação para OCS com projetos esportivos será sediado em FortalezaCom inscrições abertas, o II Fórum CT Nordeste é gratuito e será realizado na capital cearense nos dias 7 e 8 de novembro
O II Fórum CT Nordeste — evento gratuito voltado para a capacitação de organizações sociais com projetos esportivos de interesse social — será realizado nos dias 7 e 8 de novembro, em Fortaleza.
LEIA MAIS | Cariri: advogada é presa por repassar informações de faccionados presos para membros em liberdade
As inscrições já estão abertas para o evento de dois dias, que ocorrerá no Hotel Sonata de Iracema, situado na Praia de Iracema, na capital cearense, e é promovido pela Rede Igapó e pelo Instituto Futebol de Rua.
A programação inclui palestras e oficinas voltadas para temáticas como a captação de recursos da Lei Federal de Incentivo ao Esporte (LIE) para iniciativas esportivas, uso de inteligência artificial na elaboração de projetos e representatividade feminina no esporte.
A íntegra da programação está disponível no site da Rede CT.
A Rede Igapó e o Instituto Futebol de Rua são responsáveis pela Rede CT- Capacitação e Transformação, que oferece capacitação gratuita para organizações sociais (OSCs) com projetos esportivos nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste.
Segundo as instituições, essas ações visam descentralizar o acesso aos recursos da Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) a partir da capacitação de OSCs com projetos sociais esportivos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Nesse sentido, a Rede CT informa que, em dois anos de atuação, já capacitou 665 OSCs, impactando 478 mil pessoas em 238 municípios localizados nos 20 estados das regiões contempladas pela iniciativa.
Conforme a Rede, até o momento, 152 projetos elaborados com o apoio da instituição já foram submetidos à LIE.
Esses projetos somam um montante de R$ 70 milhões de reais em potencial de captação de recursos para transformar vidas através do esporte, de acordo com a instituição.
Acerca do evento em Fortaleza, as atividades contarão com a presença das especialistas Laura Farias, analista de captação de recursos incentivados na Rede Igapó, e Adriana Mitre, gerente das Redes Igapó e CT. Outros convidados especiais serão anunciados nas próximas semanas.
O Fórum também será sediado em Cuiabá, no estado de Mato Grosso, nos dias 28 e 29 de novembro, e em Macapá, no Amapá, nos dias 5 e 6 de dezembro. Os interessados podem se inscrever até o primeiro dia de realização dos eventos, no link.
Serviço
II Fórum CT Nordeste
- Quando: dias 7 e 8 de novembro
- Onde: Hotel Sonata de Iracema, Av. Beira Mar, 848 - Praia de Iracema, Fortaleza - CE, 60165-120
- Inscrições: https://capacitacaoetransformacao.org/forumct-2025#inscricao
Programação completa: https://capacitacaoetransformacao.org/