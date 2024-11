Líder religioso é preso no Eusébio por abuso sexual e lesão corporal

Polícia orienta que vítimas do suspeito procurem a delegacia mais próxima para denunciar crimes

De acordo com a Delegacia Metropolitana do Eusébio, o homem utilizava um ferro quente para lesionar as vítimas e deixá-las marcadas.

Um líder religioso de 23 anos foi preso no Eusébio , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), nesta manhã de sexta-feira, 22. O homem é acusado de estupro de vulnerável, estupro, exploração da prostituição alheia e lesão corporal dolosa.

Ele se aproveitava da condição de líder religioso para cometer os crimes. No local da prisão, no bairro Olho D’Água, apreenderam também instrumentos de ferro, machados, tesouras, objetos perfurocortantes e um aparelho celular.

A Polícia Civil segue com as investigações e orienta que possíveis vítimas do suspeito procurem a delegacia mais próxima para relatar os fatos.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Delegacia Metropolitana do Eusébio: (88) 3101 2046

E-Denúncias: disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br