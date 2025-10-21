Receita Federal apreende 70 kg de conchas e búzios no Aeroporto de Fortaleza com destino à Itália

Conchas e búzios que seriam exportadas para a Itália são apreendidas em Fortaleza pela Receita Federal / Crédito: Receita Federal / Divulgação

A Receita Federal apreendeu cerca de 70 quilos de conchas marinhas e búzios na tarde desta segunda-feira, 20, durante uma fiscalização de rotina no terminal de cargas do Aeroporto Internacional de Fortaleza. O material tinha como destino a cidade de Roma, na Itália. De acordo com o órgão, as conchas foram retidas por ausência de comprovação da origem e falta de licença ambiental que autorize a coleta, transporte e exportação de itens da fauna marinha.