Síndico e moradores trocam agressões durante briga em condomínio em Fortaleza

Síndico e moradores trocam agressões durante briga em condomínio em FortalezaVídeo que circula nas redes sociais mostram os envolvidos deferindo golpes de socos e tapas na situação, que foi aconteceu em frente a crianças no residencial
Um síndico e pelo menos três moradores protagonizaram uma briga na noite desse domingo, 19, em um condomínio residencial localizado no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza. Um vídeo flagrou o momento que eles discutiam e, em seguida, começaram a trocar socos e tapas.
Nas imagens, que circulam nas redes sociais, é possível ver que a situação aconteceu em frente a crianças no local. O síndico, identificado como Cleonardo Rodrigues, dispara contra o morador: “Encosta em mim que você vai me conhecer”. E, em seguida, o homem chama o síndico para briga.
Leia Mais | Paciente surta e quebra equipamentos em posto de saúde; veja vídeo
No momento em que os dois trocam agressões verbais, uma mulher chega empurrando uma segunda mulher que estava tentando separar o síndico e o morador. Após isso, os casais começam a trocar socos e tapas em um dos corredores que dividem os blocos do residencial.
Durante a troca de agressões, o síndico joga uma bicicleta contra o morador, que desfere mais golpes de socos contro o representante do residencial. Ao lado deles, as duas mulheres seguem trocando tapas e socos até o momento em que o síndico separa as duas.
Ao O POVO, o síndico do condomínio disse que tomou todas as medidas legais contra a situação, no entanto, não informou o motivo da discussão. “O tempo todo quis apenas me defender”, pontuou.
Ele relatou que durante o dia, antes de chegar ao condomínio, já estaria recebendo "mensagens com total desrespeito". "Ao chegar no condomínio, outro morador me procurou, relatando ter um vazamento de água no bloco 04, no qual fui imediatamente resolver o problema. Ao chegar lá o morador envolvido estava muito alterado, dizendo palavras de baixo calão", disse ainda.
O POVO não conseguiu localizar os demais moradores envolvidos no caso.
A Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi procurada pelo O POVO para saber mais detalhes da ocorrência, assim como se alguém foi detido e quais os procedimentos realizados no caso. A matéria será atualizada quando o órgão responder.