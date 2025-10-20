Síndico e moradores trocam agressões durante briga em condomínio em Fortaleza

Briga entre síndico e moradores aconteceu na noite desse domingo, 19, no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza / Crédito: Reprodução/Leitor via WhatsApp

Um síndico e pelo menos três moradores protagonizaram uma briga na noite desse domingo, 19, em um condomínio residencial localizado no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza. Um vídeo flagrou o momento que eles discutiam e, em seguida, começaram a trocar socos e tapas. Nas imagens, que circulam nas redes sociais, é possível ver que a situação aconteceu em frente a crianças no local. O síndico, identificado como Cleonardo Rodrigues, dispara contra o morador: “Encosta em mim que você vai me conhecer”. E, em seguida, o homem chama o síndico para briga.

No momento em que os dois trocam agressões verbais, uma mulher chega empurrando uma segunda mulher que estava tentando separar o síndico e o morador. Após isso, os casais começam a trocar socos e tapas em um dos corredores que dividem os blocos do residencial. Durante a troca de agressões, o síndico joga uma bicicleta contra o morador, que desfere mais golpes de socos contro o representante do residencial. Ao lado deles, as duas mulheres seguem trocando tapas e socos até o momento em que o síndico separa as duas. Ao O POVO, o síndico do condomínio disse que tomou todas as medidas legais contra a situação, no entanto, não informou o motivo da discussão. "O tempo todo quis apenas me defender", pontuou.