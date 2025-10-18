Guigó-da-Caatinga: expansão agrícola e degradação da Caatinga ameaçam o único primata exclusivo do bioma

Expansão agrícola e degradação da Caatinga ameaçam o único primata exclusivo do bioma / Crédito: FOTO: NIALL PERRINS / INATURALIST / CC BY-NC 4.0

Uma pesquisa publicada na revista científica Regional Environmental Change revelou que o macaco-guigó-da-Caatinga (Callicebus barbarabrownae), único primata nativo da Caatinga e exclusivo do Brasil, está sendo forçado a viver em ambientes cada vez mais degradados devido à expansão agrícola e à devastação florestal no bioma. O estudo foi conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal de Sergipe (UFS), Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Primatas Brasileiros (CPB) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Mais da metade do habitat do guigó já está degradado A pesquisa analisou mapas e imagens de satélite captadas ao longo de 37 anos em 84 paisagens distintas e constatou que mais da metade da área de ocorrência da espécie (54,14%) já está coberta por pastagens e áreas agrícolas. A expansão é impulsionada, principalmente, pela agricultura e pela pecuária — apenas as áreas de pasto representavam 42% em 2021, um salto de 40% em relação ao percentual de 30% registrado em 1985. Fragmento de floresta de Caatinga com ocorrência do guigó-da-Caatinga na região de Jeremoabo, BA. Crédito: Míriam Plaza / Divulgação Segundo os autores, os resultados indicam que a espécie pode estar vivendo um “débito de extinção”, ou seja, sobrevivendo em fragmentos de vegetação que já não garantem sua manutenção a longo prazo. O estudo reforça a urgência de medidas de conservação, como recuperação florestal e criação de novas áreas protegidas, para garantir o futuro do guigó-da-Caatinga.

Em 2021, menos de 9% da Caatinga contava com áreas oficialmente protegidas. Nesse mesmo ano, o guigó-da-Caatinga foi incluído como “Criticamente em Perigo de Extinção” na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) e também reconhecido pelo governo brasileiro na mesma categoria. Espécie depende das matas para sobreviver O estudo é fruto do mestrado em Ecologia de Bianca Guerreiro, da UFRN, atualmente doutoranda, e contou com a participação de Raone Beltrão, do CPB, mestre em Ecologia e Conservação pela UFS.

Para a pesquisadora Bianca Guerreiro, principal autora do estudo, os dados são alarmantes. “Os guigós precisam das matas e das árvores para obter recursos, como alimentação e abrigo, e também para se locomoverem”, afirmou em comunicado. Caatinga perdeu mais de 10% da vegetação nativa em quase quatro décadas Outro levantamento, realizado pelo MapBiomas em 2022, revelou que a Caatinga, bioma exclusivamente brasileiro, perdeu mais de 10% de sua vegetação nativa nos últimos 37 anos — o que representa cerca de 6 milhões de hectares — principalmente devido ao avanço da agropecuária. Além da cobertura vegetal, o bioma também registrou a redução de 160 mil hectares de superfície de água, equivalente a uma queda de 16,75%.