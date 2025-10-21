Mais de 100 novos técnicos da Ematerce são empossados

A última convocação havia ocorrido em 2022, quando foram chamados 516 técnicos efetivos / Crédito: Carlos Gibaja/Casa Civil

Após sete anos de espera, 110 novos profissionais foram convocados para trabalhar na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) fornecendo conhecimento científico aos agricultores familiares do Ceará. A posse ocorreu na manhã desta terça-feira, 21, no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

O governador Elmano de Freitas (PT), que esteve presente e assinou a posse dos novos profissionais, afirmou que a ausência foi resultado de uma "decisão política de não ter concurso". A Ematerce é uma empresa de extensão pública, presente em 182 municípios do Ceará. Fora apenas de Fortaleza e Eusébio, que não possuem zona rural. Com esta nova convocação, o total de profissionais chamados nos últimos três anos chega a 458, sendo 263 em 2022 e 195 em 2025.

35 anos sem novo certame A Ematerce enfrentou um período extenso de não realização de concursos, totalizando 35 anos sem um novo concurso.

Já a autorização para a realização do concurso, após 35 anos, foi dada pelo então governador Camilo Santana, em 2018. O atual governador do Ceará, Elmano de Freitas, afirmou que está dando continuidade a essa iniciativa.

Elmano ressaltou que a escolha de realizar concursos — incluindo para Ematerce, educação, saúde e segurança pública, é uma decisão política de que o serviço público deve se basear no concurso, permitindo a seleção dos melhores profissionais por mérito.

“Eu tenho convicção de que o que nós estamos fazendo aqui é algo muito importante para a agricultura familiar do Ceará. Ter a assistência técnica é a garantia de que os nossos produtores podem alcançar um outro patamar de produção e outro patamar de renda”, afirmou Elmano. Aos novos técnicos, o governador pediu respeito ao conhecimento popular e acrescentou: "o sucesso de vocês tem que ser o sucesso de melhoria de renda das famílias que vivem no campo". Os novos profissionais fortalecerão o trabalho técnico em 182 municípios, focando na organização da produção e no acompanhamento dos agricultores.