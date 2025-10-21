Mais de 100 novos técnicos da Ematerce são empossados

Mais de 100 novos técnicos da Ematerce são empossadosOs profissionais deverão atuar em todas as regiões do Estado
Após sete anos de espera, 110 novos profissionais foram convocados para trabalhar na Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) fornecendo conhecimento científico aos agricultores familiares do Ceará. A posse ocorreu na manhã desta terça-feira, 21, no Palácio da Abolição, em Fortaleza.
O governador Elmano de Freitas (PT), que esteve presente e assinou a posse dos novos profissionais, afirmou que a ausência foi resultado de uma "decisão política de não ter concurso".
A Ematerce é uma empresa de extensão pública, presente em 182 municípios do Ceará. Fora apenas de Fortaleza e Eusébio, que não possuem zona rural.
Com esta nova convocação, o total de profissionais chamados nos últimos três anos chega a 458, sendo 263 em 2022 e 195 em 2025.
35 anos sem novo certame
A Ematerce enfrentou um período extenso de não realização de concursos, totalizando 35 anos sem um novo concurso.
Já a autorização para a realização do concurso, após 35 anos, foi dada pelo então governador Camilo Santana, em 2018. O atual governador do Ceará, Elmano de Freitas, afirmou que está dando continuidade a essa iniciativa.
Elmano ressaltou que a escolha de realizar concursos — incluindo para Ematerce, educação, saúde e segurança pública, é uma decisão política de que o serviço público deve se basear no concurso, permitindo a seleção dos melhores profissionais por mérito.
“Eu tenho convicção de que o que nós estamos fazendo aqui é algo muito importante para a agricultura familiar do Ceará. Ter a assistência técnica é a garantia de que os nossos produtores podem alcançar um outro patamar de produção e outro patamar de renda”, afirmou Elmano.
Aos novos técnicos, o governador pediu respeito ao conhecimento popular e acrescentou: "o sucesso de vocês tem que ser o sucesso de melhoria de renda das famílias que vivem no campo".
Os novos profissionais fortalecerão o trabalho técnico em 182 municípios, focando na organização da produção e no acompanhamento dos agricultores.
“Nós estamos presente em praticamente todos os municípios do estado do Ceará com técnicos e técnicos das mais diversas especialidades de conhecimento agronômico que fortalecem a economia desses pequenos municípios com orientação técnica adequada”, afirmou o presidente da instituição, Inácio Costa.
Para Inácio, o trabalho desses técnicos contribui para o crescimento do setor agropecuário, que tem impulsionado o Produto Interno Bruto (PIB) estadual acima da média nacional.
Durante a posse, Andréia Lúcia, uma das novas servidoras empossadas, agradeceu as autoridades por terem realizado o "resgate" do concurso sete anos depois.
Inácio acrescenta que o edital do concurso de 2018 estabelece 263 vagas, mas convocaram “o dobro da quantidade" de vagas que foram convocados para dentro da extensão pública do estado do Ceará, em razão da necessidade.
“O concurso foi realizado em 2018, veio a pandemia, em 2022 foi realizada a primeira convocação. Na verdade, o concurso foi realizado para 263 vagas. Nós já convocamos mais que o dobro da quantidade de vagas”, explica o presidente da Ematerce.
