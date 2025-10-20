Concursos no CE: Ùltimas chances para vagas em prefeituras

Semana é marcada pelo encerramento das inscrições de vários concursos / Crédito: AURÉLIO ALVES

Seis oportunidades de certames estão com inscrições abertas para candidatos a ingressar no serviço público. São quase 1,1 mil vagas em editais de órgãos federais, estaduais e municipais. As oportunidades abrangem desde cargos de nível fundamental até superior, com salários que chegam a R$ 6.681,70.



As inscrições são gratuitas no site. A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.

As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do: Acre

Amazonas

Amapá

Bahia

Maranhão

Mato Grosso

Mato Grosso do Sul

Minas Gerais

Pará

Paraíba

Paraná

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

São Paulo

Tocantins

Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.

Urca Campus Juazeiro do Norte (4 vagas) A Universidade Federal do Cariri (Urca) está com processo seletivo para preencher quatro vagas de professor substituto, para atuação no Campus Juazeiro do Norte. São quatro áreas de atuação: Comunicação e Cultura, Contabilidade Governamental, Genética e Melhoramento Vegetal e Moda. Para concorrer, é necessário possuir título de mestrado ou doutorado, exceto na última das áreas. A remuneração mensal básica é de R$ 4.326,60, com possibilidade de acréscimo de R$ 1.622,47 de retribuição por titulação de mestrado, de R$ 3.731,69 para doutorado, além de R$ 1 mil de auxílio-alimentação para todos os cargos.