Concursos no CE: Ùltimas chances para vagas em prefeituras

Concursos no Ceará: últimas chances para disputar vagas em 3 prefeiturasVeja as oportunidades e as remunerações mapeadas pelo O POVO. Cargos disponíveis são para concorrências de nível municipal, estadual e nacional
Seis oportunidades de certames estão com inscrições abertas para candidatos a ingressar no serviço público. São quase 1,1 mil vagas em editais de órgãos federais, estaduais e municipais.
As oportunidades abrangem desde cargos de nível fundamental até superior, com salários que chegam a R$ 6.681,70.
Destaque para os últimos dias de inscrição para concursos nas prefeituras de Martinópole e Poranga, bem como para a seleção de estágio do INSS.
Nesta matéria, você vai ler informações sobre as seleções:
- Funai (temporários) - 900 vagas| Inscrições até abril de 2026
- Universidade Federal do Cariri (Urca) - 4 vagas | Inscrições até 24 de outubro
- Câmara de Forquilha - 5 vagas | Inscrições até 26 de outubro
- Prefeitura de Martinópole - 148 vagas | Inscrições até 26 de outubro
- Prefeitura de Poranga - 22 vagas | Inscrições até 23 de outubro
- INSS (estágio) - Várias | Inscrições até 21 de outubro
Funai (900 vagas - Contratação Temporária)
A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais, com escolaridade média e superior.
As inscrições são gratuitas no site. A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.
As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do:
- Acre
- Amazonas
- Amapá
- Bahia
- Maranhão
- Mato Grosso
- Mato Grosso do Sul
- Minas Gerais
- Pará
- Paraíba
- Paraná
- Rondônia
- Roraima
- Santa Catarina
- São Paulo
- Tocantins
Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.
Urca Campus Juazeiro do Norte (4 vagas)
A Universidade Federal do Cariri (Urca) está com processo seletivo para preencher quatro vagas de professor substituto, para atuação no Campus Juazeiro do Norte.
São quatro áreas de atuação: Comunicação e Cultura, Contabilidade Governamental, Genética e Melhoramento Vegetal e Moda. Para concorrer, é necessário possuir título de mestrado ou doutorado, exceto na última das áreas.
A remuneração mensal básica é de R$ 4.326,60, com possibilidade de acréscimo de R$ 1.622,47 de retribuição por titulação de mestrado, de R$ 3.731,69 para doutorado, além de R$ 1 mil de auxílio-alimentação para todos os cargos.
As inscrições estão abertas até o dia 24 de outubro no site da UFCA, com taxa de inscrição que varia entre R$ 133 e R$ 174.
Câmara de Forquilha (5 vagas)
A Câmara de Forquilha (a 216 km de Fortaleza) está com inscrições abertas para concurso público com o objetivo de preencher cinco vagas imediatas, além de dez vagas para cadastro de reserva em diversos cargos.
O edital destina as oportunidades para candidatos dos níveis fundamental, médio e superior. A remuneração mensal prevista varia de R$ 1.518 a R$ 2.477 e a carga horária é de 40 horas semanais.
As inscrições estão disponíveis até o dia 26 de outubro, por meio do site da banca organizadora, o Consulpam Consultoria - onde também é possível ver mais detalhes sobre o edital. A taxa de inscrição varia de R$ 70 a R$ 140, a depender do cargo.
Prefeitura de Martinópole (148 vagas)
Estão abertas as inscrições de concurso público com 148 vagas para a Prefeitura de Martinópole. As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis fundamental, médio e superior.
A remuneração mensal das vagas varia de R$ 1.518 a R$ 4.236. As cargas horárias das funções variam de 20 a 40 horas semanais.
A banca organizadora é a Universidade Patativa. As inscrições seguem abertas até 26 de outubro e devem ser realizadas online, com taxa de inscrições que variam de R$ 80 a R$ 150.
Prefeitura de Poranga (22 vagas)
A Prefeitura de Poranga (a 251 km de Fortaleza) oferece um total de 22 vagas para Guarda Civil Municipal, sendo 7 vagas imediatas, distribuídas em ampla concorrência, vagas para mulheres, vagas para pessoas negras e PcD. Além disso, haverá 15 vagas para cadastro reserva.
A carga horária será de até 40 horas semanais e o salário é de R$ 1.618.
Para concorrer ao cargo de Guarda Civil Municipal de Poranga, o candidato deve possuir ensino médio completo e apresentar carteira nacional de habilitação nas categorias A e B, comprovada no ato da nomeação.
As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Consulpam, até o dia 23 de outubro de 2025.
O valor da taxa de inscrição é de R$ 140.
INSS (Várias)
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está com seleção aberta para estudantes interessados em estagiar no órgão em 2025. As oportunidades abrangem estudantes de ensino médio, técnico e superior, distribuídos em determinadas cidades de quase todos os estados brasileiros.
A carga horária varia de 20 horas até 30 horas semanais, com bolsa auxílio que varia de:
- Médio/Técnico: R$ 486,05 (4h) ou R$ 694,36 (6h);
- Superior: R$ 787,98 (4h) ou R$ 1.125,69 (6h).
A bolsa-auxílio é acrescida de auxílio-transporte de R$ 10,00 por dia estagiado presencialmente.
O edital prevê cotas de inclusão de 10% das vagas reservadas para pessoas com deficiência (PCD) e 30% das vagas reservadas para candidatos negros (pretos ou pardos), conforme autodeclaração.
O prazo para se candidatar ao estágio é até às 12h do dia 21 de outubro, e deve ser feita pelo portal do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). As inscrições são gratuitas!
